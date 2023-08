Ajťáka bolela záda, tak vytvořil aplikaci

Martina Mazance jako klasického ajťáka bolela záda. Poradil si po svém a vytvořil fitness aplikaci, kterou si uživatel může přizpůsobit svým kondičním potřebám na míru. Absolvent fakulty informačních technologií ČVUT vyvinul aplikaci Fitify spolu s kamarádem ze studií Matoušem Skálou.

„Doposud jsme dokázali oslovit více než dvacet milionů lidí po celém světě a měsíčně s námi cvičí sedmi set tisíc lidí,“ říká Martin Mazanec. Ze studentského startupu se tak stal celosvětově úspěšný projekt. Ve firmě nyní pracuje tým složený z vývojářů, designérů, fyzioterapeutů a fitness trenérů. Aplikaci Fitify, která funguje jako domácí fitness trenér, si každý měsíc stáhne přes sto dvacet tisíc uživatelů, čímž aplikace dohnala globální konkurenci, jako je Runtastic, Nike Training Club nebo 8fit.

V roce 2019 aplikace zaznamenala úspěch v soutěži tuzemských mobilních aplikací AppParade. Mimo jiné díky originálnímu využití push notifikací, které uživatele opětovně motivují ke cvičení pomocí citátů jako „Sometimes later becomes never“, „The best view comes after the hardest climb“ a „When you want to give up, remember why you started“. Tyto fráze dokážou podle zakladatelů úspěšně připomenout uživateli, proč se cvičením vlastně začal.

Pomoc s meditací i jídelníčkem

Firma plánuje rozšíření své aplikace i na podporu psychické pohody v podobě audio meditace a dechových cvičení. Pracuje také na aplikaci pro sestavování zdravých osobních jídelníčků.

„Uživatelé budou mít k dispozici jídelníček na míru včetně všech stravovacích omezení, od bezlepkové stravy přes jednotlivé alergeny až po keto dietu. Spolupracujeme s nutričními terapeuty a odborníky na výživu,“ přibližuje Martin Mazanec plány budoucího vývoje Fitify.

Jedním z klíčových prvků Fitify je personalizace tréninku. Uživatelé mají možnost zadat své cíle a úrovně fyzické kondice, což umožňuje aplikaci vytvořit individuální tréninkový plán přesně pro ně. Fitify také poskytuje funkce sledování pokroků, které umožňují uživatelům monitorovat své výsledky, zaznamenávat tréninky a sledovat pokrok v čase. „Za našimi tréninkovými plány stojí náš algoritmus a také živý člověk,“ vysvětluje Mazanec.

Česká aplikace se také řadí mezi projekty, kterým paradoxně pomohla pandemie koronaviru. Když musela být reálná fitness centra zavřená, Fitify se coby „virtuální tělocvična“ rozjelo na plné obrátky. „Když pandemie vypukla, na Fitify jsme makali už rok a čísla nebyla vůbec špatná. Neuměli jsme ale appku dostat do světa a udělat jí marketing. Pandemie nakopla naše stažení a to nás donutilo marketingu věnovat více času,“ říká Mazanec.

Fitify je podle tvůrců unikátní v tom, že veškeré tréninky i cvičební plány jsou sestavovány algoritmem. Uživatel si na začátku může vybrat, zda chcete mít větší svaly, lepší kondici nebo plošší břicho. Většina prý volí třetí možnost, protože chce prostě jenom zhubnout.

Aplikaci zajímají ale i další okolnosti. „Díky tomu jsme schopni vytvořit 14 milionů kombinací pro workout a vybudovat tak aplikaci s naprosto personalizovanou nabídkou,“ vysvětluje Mazanec.

Řekni mi o sobě všechno

Ilustrovat to jde na příkladu z praxe. Když bude člověk s aplikací cvičit v bytě, bude mít v plánu procvičit si „břišáky“ na 13 minut a přitom ho bude bolet naražené koleno. Všechny tyto informace zadá do aplikace. Její algoritmus podle toho nabídne plán přesně podle zadaných podmínek. Plán tak vytváří sama aplikace, ale dílčí prvky algoritmu jsou od živých trenérů a fyzioterapeutů.

V současnosti spouští svůj nový produkt Fitify Plus, v jehož rámci své uživatele za 99 dolarů měsíčně spojí s profesionálním fitness trenérem. Podle Mazance na tom ani zdaleka nevydělají jen stávající uživatelé. „Jen v USA se fitness tréninkem živí téměř čtyři sta tisíc lidí, což znamená obrovskou příležitost narušit toto odvětví podobně, jako to jinde udělal Uber,“ říká.

Pro trenéry podle něj bude s Fitify Plus mnohem jednodušší pracovat „sami na sebe“, navíc online a globálně. Rozvoji fandí i investoři. Ve vůbec prvním investičním kole v lednu 2023 firmu podpořil Reflex Capital částkou 2,5 milionu dolarů. Investice má z větší části směřovat právě do pilotního týmu špičkových trenérů a dalšího vývoje celé platformy.

Z dat Fitify vyplývá, že až osmdesát procent uživatelů, kteří v aplikaci využívají dvanáctitýdenních plánů, v průměru na osobu zhubnou 4,3 kilogramu. I když je většina uživatelů české aplikace v zahraničí, v tuzemsku jich registruje stovky tisíc.

„Překvapivě neplatí, že by Češi nebyli ochotni zaplatit za prémiovou verzi. Procento platících je tu jedno z nejvyšších na světě,“ doplňuje Mazanec. Pro české uživatele je k dispozici i Fitify Plus, zatím však jen s anglicky mluvícími trenéry, kteří žijí v jiném časovém pásmu. Nový produkt je totiž spuštěný primárně pro Spojené státy a trenéři jsou rodilí Američané.