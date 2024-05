Dream Team narazil, svérázný majitel Kubáň neutíká: Z Ústí chci Drážďany

„V žádném případě neodcházíme, hodláme tady působit dlouhodobě. Nepanikaříme,“ oznámil šéf představenstva a prezident FK Viagem. „Už od konce podzimu se dívám na příští sezonu, abychom adekvátně posílili, pokračovali v profesionalizaci a vyšlo nám to, co si všichni přejeme.“

Již dříve avizoval, že by rád do jedné nebo dvou dekád atmosféru jako v Drážďanech: „Chceme klubismus v lidech vychovat, už od pěti šesti let, čas hraje pro nás. Já tady nejsem na jednu sezonu. Za deset nebo dvacet let to bude vypadat jako v Drážďanech, to je náš cíl.“

Po krachu s Velvary ztrácí Ústí na tabulkového krále devět bodů. A má horší vzájemnou bilanci, takže by jich muselo v posledních šesti kolech uhrát o deset víc než konkurent, aby se dostalo do baráže.

„Postup už je jen v teoretické rovině. Bylo by velké překvapení, kdyby se nám to povedlo,“ nemaluje si Kubáň situaci narůžovo. „S Velvary jsme odehráli smolný zápas, ale sezona se lámala už na podzim.“ Po něm Viagem ztrácel deset bodů na první místo.

Česká fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice B. Přemysl Kubáň, prezident klubu a předseda představenstva.

I kouč Daniel Sochor uznává: „Postup už je jen sci-fi. Musíme si vyčistit hlavy, nastavit nový cíl. Tým by se měl postavit na nohy a jít alespoň za druhým místem. Nevím, jak bude hrát soupeř, musíme koukat na sebe. Chystat se na další sezonu, anebo čekat na zázrak.“

Kubáň ještě netuší, zda i další pokus o návrat do druhé ligy bude pod Sochorovým velením. Nový trenér přišel v zimě. „Za sebe si nemyslím, že bychom měli na této pozici nějaký problém, na týmu je vidět progres. Ale budeme si to vyhodnocovat po konci sezony.“

Svérázný šéf Viagemu, jenž naposledy překvapil angažováním kněze, který rozmlouvá s diváky a žehná týmu, není promarněnou první šancí zdrcený. Do klubu vstoupil před letošní sezonou.

„Nedá se říct, že by to úplně bolelo. Na světě jsou vážnější problémy. My musíme pracovat dál,“ apeluje. „Na jaře jsme jen doháněli, co se pokazilo na podzim. Budeme pokračovat tak, abychom se ještě posílili a zlepšili. Už nemá smysl dívat se na tuto sezonu, my se díváme na příští vlastně už od začátku jara.“

Ústecký Dream Team s exligisty Jakubem Marešem, Tomášem Kučerou či Aloisem Hyčkou narazil. Zato Velvary hodlají formu přetavit v postup, byť v baráži bude číhat zdatný protivník. Buď béčko pražské Slavie, nebo Domažlice.

„Vedení klubu kalkuluje dopředu, ale to je strašně daleko. Museli bychom hrát jinde. Blízko jsou Xaverov, Neratovice...“ zamyslel se velvarský trenér Vasil Boev. „Ono se to dá, ale nejdřív se musí udělat práce, pak všechno ostatní.“

Na zápas roku ústecké ochozy zaplnilo 1 678 diváků, což je letošní třetiligový rekord. „Jsem rád, že cíle ohledně sledovanosti klubu jak návštěvami, tak tím, co se děje v médiích, jsme naplnili,“ těší Kubáně. „Dál budeme rozvíjet klub, aby lidi chodili v co nejhojnějším počtu.“

Podle všeho to i v příštím ročníku bude jen na třetí ligu.