Největší historické mýty a mýlky. Člověk si dějiny vždy upravuje k obrazu svému

Byl to prcek, před nímž se třásla celá Evropa. Napoleon, kterému se říkalo Le Petit Caporal, tedy Malý desátník. O jeho životě jsme se mnohé více i méně pravdivé mohli dozvědět v uplynulých měsících v kinech ve velkofilmu Ridleyho Scotta, ale pravda je, že o Napoleonovi dnes kdekdo ví jen to, že byl Francouz a že byl mrňavý. Napoleonský komplex asi znáte. Tak se říká lidem, kteří mnoho nevyrostli a kompenzují si to přehnanými ambicemi a zdánlivým sebevědomím.

Tenhle největší omyl se ale bohužel opakuje pořád dokola. Je to nezlomná víra a neodůvodněný optimismus, že už nikdy nebude válka. Nakonec byla vždycky. Bohužel. Stačí si přečíst novinové články před první a druhou světovou.