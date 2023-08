Zabíjení prasete srpem, popelení či prafotbal. Jak se lidé bavili ve středověku

Jak trávili naši předkové volný čas? Co je bavilo? Co zůstalo stejné a co by nás asi překvapilo? Mnohá sportovní odvětví vycházejí z řeckých olympijských her a dnes tak populární zápasy v kleci se podobají římským gladiátorským hrám. Jak to ale vypadalo ve středověku, kdy život víc než jindy určovala práce a náboženství a zábavu i sportovní zápolení ovlivňovala rytířská kultura? | foto: Shutterstock