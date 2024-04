Na kole měří délku maratonů. Závodníci uběhnou i o desítky metrů víc, říká

Málokomu se podaří během závodu uběhnout přesně oficiální vzdálenost, protože šanci držet se ideální stopy má většinou jen závodník běžící v čele. A ani ten se nevyhne tomu, že v cíli má o pár metrů, nebo dokonce desítek metrů víc, přibližuje Skřivánek.

Kdo jste oficiálně?

Certifikovaný měřič tratí třídy A. Official Course Measurer. Spadám pod AIMS, tedy Association of International Marathons and Distance Races. To je asociace, která vznikla v časech, kdy došlo k rozmachu silničního běhání. A zároveň také patřím pod World Athletics, asociaci atletických federací. Tyto organizace tady mimo jiné jsou, aby měření mělo určitou kvalitu a aby světové závody byly mezi sebou porovnatelné.