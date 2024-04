Ostrava bude mít letos dva maratony. Původní a nově i Zlatý Emila Zátopka

Tradiční Ostrava City Marathon, který se po 65. uskuteční 8. září v centru města, odstartuje na Masarykově náměstí.

Nový Zlatý maraton Emila Zátopka Ostrava bude 26. října se startem a cílem na Městském stadionu v Ostravě.

„Uvažovali jsme o spojení, jednali jsme, ale nedohodli se, takže zatím budou ve městě dva maratony a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Oldřich Zvolánek, předseda organizačního výboru Zátopkova maratonu.

„Ano, jednali jsme,“ potvrdil Otto Seitl, šéf Maraton Klubu Seitl Ostrava pořádající původní maraton. „Nabízeli nám však podmínky, které jsme nemohli přijmout. Dostali bychom jen ždibec z toho, co oni.“

To však Oldřich Zvolánek odmítá.

Každopádně starší závod se zaměřuje především na běžecké nadšence. Nový by rád přilákal i elitní vytrvalce.

„Myšlenka na velký mezinárodní maraton nás pronásleduje delší dobu a nyní, kdy slavíme stoleté výročí vítkovické atletiky, dozrál čas na jeho uspořádání,“ řekl Oldřich Zvolánek, který je šéfem SSK Vítkovice. „Věřím, že bude úspěšný a jeho historie nejméně taková jako v případě Zlaté tretry.“

Ostatně sportovním manažerem maratonu je Alfonz Juck, který jím je i u Tretry.

„Emil Zátopek je legendou světového sportu, a tak věříme, že nám jeho jméno pomůže přilákat i kvalitní závodníky,“ uvedl Juck. „Začátky jsou vždy nejtěžší. Běžci zkoumají jaká je trať, jestli se jim vyplatí přijet.“

Trať povede přes sedm ostravských obvodů včetně centra i Dolní Vítkovice.

„Je moc fajn, že je to jeden okruh, což je příjemnější, než když se běží třikrát čtyřikrát dokola,“ řekl Karel David, který od roku 1993 časem 2:11:57 hodiny drží český rekord v maratonu. „Jediný problém může trochu být okolo dvacátého kilometru, když závodníci poběží do Poruby, protože tam to lehce stoupá, což je ale špičkovým běžcům jedno. Jinak trasa vypadá příjemně.“

Karel David spolu s bývalou výbornou běžkyní Alenou Peterkovou je ambasadorem mítinku. Těmi jsou i Wilson Kipketer a Agnes Ngetich. „Ti budou náš závod propagovat v zahraničí,“ podotkl Alfonz Juck.

Dán původem z Keni Kipketer je trojnásobný mistr světa a medailista z olympiády na 800 metrů, který byl v roce 1997 vyhlášen atletem světa. Keňanka Agnes Ngetich je nadějná vytrvalkyně, která 28. května přijede i na Zlatou tretru Ostrava.

„Naší vizí není mnohatisícová masa běžců, ale kvalitní závody, aby každý účastník měl dokonaly servis,“ podotkla výkonná ředitelka akce Šárka Mokrá.

Maximální kapacitu běžců na všech závodech, které s maratonem budou spojené včetně 12. ročníku Českého běhu žen, pořadatelé stanovili na 2 024.

A co lidé spojeni se Zátopkovým maratonem novému závodu přejí?

„Aby nejrychlejší běžci byli v cíli pod dvě hodiny a patnáct minut,“ řekl Alfonz Juck.

„Osobně bych přitvrdil, určitě to zvládnou pod dvě hodiny a deset minut,“ dodal Karel David.

„Líbily by se mi i nějaké rekordy,“ přidala se Alena Peterková, která jako první Češka zaběhla maraton pod 150 minut a do roku 2018 držela český rekord 2:27:00 hodiny.