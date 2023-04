Šéf Pražského maratonu fandí Neapoli s maskou. Maradona byl jako Che Guevara, říká

„Je to rituál, který se nesmí porušit. Tím spíš, když se to blíží,“ vzrušeně vypráví Carlo Capalbo. Na vizitce má napsáno, že je ředitelem Pražského maratonu, ale víte o něm, že se narodil pod Vesuvem, na vlastní kůži zažil fotbalový ráj s Maradonou a každý zápas Neapole prožívá tak vášnivě, až mu naskakují žíly na čele?

„Každý den koukám na tabulku a propočítávám, co nám bude stačit. Brzo budeme mistři. Možná už v neděli bude scudetto naše.“ Pokud se občas ztratíte v jeho slovech, nezoufejte. Angličtinu prokládá italštinou a češtinou. Mimochodem, scudetto používají Italové jako výraz pro ligový titul. A jeho Neapol nebyla mistrem od roku 1990.

Už o víkendu se to může stát. Čili o týden dřív, než se rozběhne další Pražský maraton. Když porazíte Salernitanu a Lazio nevyhraje.

Třetí scudetto v historii! Bude to jako deset karnevalů v Riu dohromady. Všechno se zastaví, miliony lidí vyjdou do ulic a bude se jen tančit. Bez násilností, bez zbytečného křiku, prostě budeme full of štěstí. Několik dní.