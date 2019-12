„Bolševický čaroděj“ řídil v Praze výzkum paranormálních jevů

Biogenerátor, který znepokojil americké špiony Velkou, leč utajovanou senzací byl v československém výzkumu psychotroniky vývoj takzvaných biogenerátorů. Stál za ním někdejší vedoucí jednoho textilního závodu Robert Pavlita, jehož tajným pracovištěm se staly Pyšely u Prahy. Pavlita tvrdil, že lidskou bioenergii, která se vyvolá například soustředěním, lze akumulovat a následně vyslat tam, kam je zapotřebí. Takový tok energie jednoho člověka dokáže podle Pavlity zesílit či snížit klíčivost semen, ale také na půl metru zabít mouchu. Co by tedy mohly udělat tisíce lidí... Dále tvrdil, že každý člověk zanechává specifickou biostopu jedinečnou jako otisk prstu, kterou jeho přístroje dokážou na 100 metrů lokalizovat. Jenže Pavlita mluvil hodně, často a všude a stalo se to, co nikdo nečekal. Dozvěděly se o něm americké tajné služby a propukla panika. Američané dostali strach, že Čechoslováci vyvinou přelomovou zbraň a okamžitě spustili podobný projekt Stargate, v překladu Hvězdná brána. Jejich úvahy se ubíraly směrem, že když Čechoslováci zabijí pohledem mouchu, tak USA rovnou kozu. Jenže to mělo háček - ani v Československu, ani v USA nebyla při výzkumu zabita silou myšlenky ani moucha, natož koza. Také StB byla na vážkách, na jednu stranu si vedle Pavlitovy laboratoře postavila svou vlastní, kde pokusy ověřovala, na druhou mu příliš nevěřila. Nakonec do Československa zavítala tajná delegace z Moskvy a sovětští fyzikové celý výzkum ukončili s tím, že Pavlita je buď podvodník, nebo bláznivý snílek – nákladné a přesné testy totiž fungování biogenerátorů nepotvrdily.