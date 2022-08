Sama doma. Číňanka z nudy sepsala na Wikipedii falešné dějiny Ruska

Její gigantický podvod, který trval celé roky a za nímž byly stovky hodin úporné práce a úsilí, se vyjevil dočista náhodou. Košaté líčení dramatických ruských dějin, zejména příběhy obřích dolů na stříbro Kašin, v nichž mělo trpět mučivou dřinou na 40 tisíc dělníků, zaujalo čínskou spisovatelku Yi Fan.

Skvostnější inspiraci pro svůj zamýšlený fantasy román si nemohla přát! Právě na pekelném dolu, který požírá desítky tisíc lidských bytostí a o nějž pletichami, ekonomickými půtkami i krvavými bitkami soupeří dynastie tverských princů a vévodů z Moskvy, svou knihu vystaví!

Jenže poté přišly otázky, nato pochyby, nakonec vystřízlivění. A především šok, zděšení. Yi Fan zjistila, že se oněmi ruskými dějinami na čínské Wikipedii proplétají reálné historické postavy s osobnostmi docela vymyšlenými, že jimi defilují události, které neobsahuje ani anglická, ani ruská Wikipedie. Že příspěvky odkazují na neexistující stránky v reálných knihách nebo na kompletně smyšlené zdroje. Že je to celé fikce.

Čínský Borges: podvodnice, ale skvostná

Jenže jak kvalitní, propracovaná, soudržná! „Vymyšlený obsah byl velmi vysoké kvality, příspěvky byly provázané, vytvořily svébytný systém, který dokázal existovat sám o sobě,“ ocenil pro Vice World News sofistikovanost podvodu veterán čínské Wikipedie John Yip.

Nebyl sám. Úsilí, kreativitu, dokonce jistou formu erudice podvodnice, která se doteď skrývá za pseudonymem Zhemao, ocenil i detektivní tým Wikipedie, který se po odhalení pokoušel vypátrat, jak velkou škodu napáchala. Zjistili, že ohromnou, právě proto, že geniálně propracovanou.

Ruské dějiny předkládala paní Zhemao v podobě naprosto uvěřitelných a fascinujících příběhů, momentů, událostí. Její líčení tří fiktivních tatarských povstání v sedmnáctém století, které nechaly na ruské zemi nesmazatelný otisk, je dlouhé téměř jako román Velký Gatsby, všímá si magazín Vice. Doplňuje ho navíc mapa, kterou Zhemao vyfabrikovala.

Její jiný příspěvek popisuje deportace Číňanů do Sovětského svazu tak přesvědčivě, s tak autoritativní aurou odbornosti, že ho přeložila a převzala Wikipedie anglická, arabská, dokonce i ruská. V dalším přináší podvodnice fotografie drahocenných starodávných ruských mincí, které údajně získala od archeologů. Její dějiny zahrnují fascinující detaily o všedním životě starého Ruska, o dobovém oblékání, o nádobí. V hesle věnovaném fiktivním dolům Kašin pojednává detailně o jejich půdním složení, o všech prvcích těžebního procesu.

„Skutečnou, často krvavou realitu soupeření mezi starými slovanskými státy používala jako základnu pro precizně vystavěnou fikci, v níž se mísí výzkum s fantazií,“ hodnotí práci podvodnice server Sixth Thone. Vše bylo víc než uvěřitelné. „Měl jsem za to, že je to výjimečný talent, protože jinak čínská Wikipedie trpěla nedostatkem znalců středověkého Ruska,“ přiznává svůj omyl student historie Eric Liu, který se podílí na rozvoji čínské Wikipedie od roku 2015.

Tón, jímž Zhemao psala, byl formálně vědecký, její znalost a schopnost práce s infrastrukturou encyklopedie precizní. A její imaginace a literární dovednost tak působivá, že se o ní po provalení jejího záškodnictví píše jako o čínském Jorge Luis Borgesovi, jak poznamenává server Happy Mag.

Já se nudila

Její praktikování alternativní historie začalo v roce 2010, podržela se tehdy Číny. Do internetové encyklopedie vepsala fiktivní střípky o životě Che-šena, nechvalně proslulého zkorumpovaného úředníka dynastie Čching. Dva roky nato se na Wikipedii objevila jako autorka znovu a tentokrát již šla vstříc Rusku. Své smyšlenosti vnesla do života Alexandra I. Zprvu prý neměla větší ambice. Jenže byla pečlivá, svou podvodnou intervenci nechtěla odfláknout, chtěla, aby její stopa v encyklopedii zůstala, aby se na podvod nepřišlo.

A protože měla sebekritické oči, byla si vědomá, že její fiktivní alexandrovská historie má možné trhliny. Jak je jen zakrýt? Dalším fabulováním. „Jak říká jedno přísloví: Abyste se mohli dopustit lži, musíte lhát dál a víc,“ vyložila po svém odhalení Zhemao v prohlášení na Wikipedii, které cituje server IFL Science, které již však z Wikipedie zmizelo spolu s jejím účtem.

Zhemao se tedy rozhodla psát do Wikipedie další příspěvky, které by její lži podepřely, opevnily. A tak psala. O ruské historii obecně, zejména však o středověké. O válkách, o armádách, o krvavých bitvách, o ekonomických šarvátkách, o dynastickém soupeření. Psala disciplinovaně, nebyla zahálčivá, pozdější šetření vyjevilo, že do encyklopedie přispívala každý den. Po deset let. Byla to dlouhá pouť a produktivní, zatím se její stopy nalezly ve více než třech stovkách článků na Wikipedii.

Její komplot měl fascinující kontury. Představovala se jako absolventka historie moskevské univerzity, do Ruska ji měla vzít její matka čínská diplomatka. Svůj životopis vyšperkovala též ruským manželem. Mimochodem, přisoudila mu pacifistické postoje, po vypuknutí ruské agrese v Ukrajině si Zhemao profil obohatila o protiválečnou online petici, jejímž autorem byl její údajný muž.

Uvěřitelnost fiktivní osobnosti Zhemao i její imaginární ruské historii však měly dodat další smyšlení wiki-přispěvatelé a přispěvatelky. Jednou z nich byla fiktivní doktorandská studentka Pekingské univerzity, která údajně působila zrovna v Rusku a Zhemao osobně znala.

Podvodnice spravovala přinejmenším čtyři takové fiktivní profily. Některé z nich samy publikovaly vlastní klamné příspěvky, například o dynastii Čching nebo o putinovském Rusku, s jedním sama jako Zhemao konverzovala, jiné Zhemao skládaly komplimenty za její erudici a osvětovou práci. Chválu však Zhemao nesla jen nerada, s pokornou ostýchavostí. „Prosím, neříkejte mi šéfová, jsem jen obyčejná studentka,“ odpovídala svému alternativnímu profilu jako Zhemao se sympatickou skromností.

Proč vlastně tolik úsilí? Po odhalení svého podvodu to podvodnice vysvětlila stejně uvěřitelně, jako byla uvěřitelná její falešná historie Ruska. Nudila se. Její manžel byl kvůli obchodu často na cestách, ona sama, žena v domácnosti, trávila celé dny a noci čekáním. Tak si začala snít o dějinách, jejich dramatických peripetiích a barvitých osobnostech a jejich vztazích prostoupených nenávistmi, zradami, přátelstvími. Nic moc jiného než snít ostatně ani nemohla, neuměla ani anglicky, ani rusky, při dobarvování svých textů reálnými historickými daty musela spoléhat na internetový překladač.

A jiné její loutkové profily? Neměly pouze podepřít její síť výmyslů. Staly se jejími fiktivními přáteli. Díky nim nebyly její dny prázdné, díky nim nebyla opuštěná. Měla kolem sebe své internetové známé, které si vymodelovala.

Ať píše! Jen ať píše, ale krásnou literaturu!

Spisovatelka Yi Fan zveřejnila své odhalení v červnu roku 2022 na webu Zhihu, v témže měsíci vydala Zhemao své omluvné prohlášení. Měla to být jen neškodná hříčka, ale vymkla se mi zpod kontroly, dodává v něm kromě všech vysvětlení a omluv. Lituje též, jak poškodila ruské akademické osobnosti, s nimiž se během své „vědecké“ publikační činnosti na Wikipedii seznámila. A které vlastně zdiskreditovala.

Pro encyklopedii to byla rána. Zhemao podle dosavadního vyšetřování sama napsala 206 článků, do další stovky přispěla. Její texty se zdály tak důvěryhodné, že je přebíraly i jiné jazykové verze encyklopedie. Kam všude její fabulace dosáhly, Wikipedie stále zkoumá. Všechny profily, které podvodnice spravovala, byly smazány.

Zhemao v prohlášení doznala, že si to zaslouží. „Problém, který jsem způsobila, je obtížné napravit, snad je tedy jedinou možností permanentní zákaz,“ napsala a v rámci veřejné sebekritiky naznačila, co si míní se svým životem počít. „Moje současné vědomosti nestačí na to, abych se uživila. V budoucnosti se proto vyučím, budu poctivě pracovat a věci, jako byla tato, již nebudu dělat.“

To však není to, co si mnoho lidí přeje. Například redaktor serveru Literary Hub lituje, že byly její články smazány, považuje je totiž za velkolepý internetový román. S ohledem na literární kvality jejího stylu a realistickou představivost by spousta čtenářů byla ráda, kdyby Zhemao, ať se za ní skrývá kdokoli, udělala za svou podvodnickou Wiki šlamastykou tlustou čáru a začala psát romány, které by se netajily tím, že jsou z říše fikce.