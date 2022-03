Podvodník lidovým hrdinou. Aby se stal lékařem, napálil celou školu

Za ona slova si později ředitel školy Bearsden Academy rval vlasy. Hlavně proto, že zůstala zachycená na videonahrávce a že se záznam později dostal k novinářům. Ředitel jimi chválí nového žáka svého ústavu za to, jak zapadl do kolektivu, a navrch ve vší nevinnosti dodává o moc pravdivější slova, než tušil: „Jako bys tu studoval již někdy předtím.“

Chlapec, jehož třída i učitelský sbor znal pod jménem Brandon Lee, však v oné škole již dříve opravdu studoval. Jen se do ní po více než deseti letech zase vrátil.

Perfektní student

Na začátku celého neuvěřitelného příběhu, který ve své době vybuchl Skotskem jako bomba, stálo rozhodnutí Glasgowské univerzity vyloučit svého studenta Briana MacKinnona, v roce 1993 selhal totiž opakovaně u zkoušky. Třicetiletého muže to vzalo. Považoval to za nespravedlivé, za jeho neúspěchem byla podle jeho mínění nemoc a škola měla projevit shovívavost. Neprojevila.

„Cítil jsem se oloupený a ošizený o své místo na univerzitě,“ líčil později. Viděl se jako oběť necitelného, surového systému, nebyla to ostatně první vysoká škola, která ho propustila. Jenže Brian se svého snu stát se lékařem nechtěl vzdát. „Pokud opravdu chcete zvítězit, musíte udělat to, co je nepředstavitelné,“ říká dnes. V jeho případě to znamenalo vrátit se o pár let zpátky a jednoduše začít znova.

Proto zaklepal na dveře střední školy, kterou již jednou absolvoval. Vzezření si obměnil trvalou na vlasech a vytrháním obočí, uvedl se jako šestnáctiletý kanadský hoch Brandon Lee, který žije ve Skotsku u své babičky, a předložil dva padělané dokumenty. První návštěvu ve škole popsal po odhalení celého svého bizarního komplotu jako nervy drásající. Třásl se strachem, že bude požádaný o rodný list, jiné dokumenty. Nebyl. Jeho historka a podvržené papíry stačily.

Jenže dramatických okamžiků měl zažít ještě celou řadu. Například setkání s profesorem, který jej kdysi učil. „Díval jsem se do země a tvářil se stydlivě a chlapecky,“ vzpomíná na svou taktiku v aktuálním rozhovoru pro BBC.

Nijak skladné nebyly nejprve jeho vztahy se spolužáky. Na adresu nového studenta, pohublého klučíka s divnými vlasy a bledou tváří, létaly dokonce šprýmy a posměšky. Též kvůli jeho slušňáckému slovníku a rovněž proto, že na učitelské dotazy odpovídal při hodinách jako premiant, který zabíhal do detailů a svými dotazy naopak dovedl profesorům zatopit, jak poznamenává list New York Post.

Sám Brian ostatně seznal, že je třeba brzdit. „Nechtěl jsem, abych shrábl spoustu ocenění za studijní výkony, a dostal se snad dokonce na stránky místního tisku,“ uvedl BBC. Po popularitě netoužil. Chtěl dotáhnout do konce svou misi a stát se lékařem.

Postupně se však ve škole nakonec zabydlel, zlepšit postavení ve třídě mu pomohla jeho znalost populární hudby i vypomáhání ostatním s domácími úkoly, což zvládal levou zadní. A reputaci nenapravitelného nudného školometa napravily vyjížďky autem, na něž spolužáky bral. S vysvětlením, že v Kanadě se dává řidičský průkaz od čtrnácti let.

Ředitel ústavu měl ve svém nešťastném výroku vlastně pravdu. Zapadl. „Udělal ze sebe perfektního žáka Bearsden Academy,“ shrnuje v deníku The Scothsman Jono McLeod, režisér, který s Brianem aka Brandonem chodil do třídy a který o jeho příběhu teď, po téměř třiceti letech, natočil dokumentární film My Old School.

Ve své roli však Brian zažíval jedno drama za druhým. Celé jeho působení na škole bylo na ostří nože a nepřetržitě byl v nebezpečí odhalení. Například když jej ve městě jednou poznal jeden z profesorů, kteří ho učili při jeho prvním, legálním studiu na Bearsden Academy.

Vše mu však procházelo až do roku 1995, kdy se na celé divadlo přišlo. To měl již za sebou další krok, studoval na Univerzitě v Dundee. Kvůli rozkrytí podvodu se však musel poroučet i z ní.

Naprostí idioti a lidový hrdina

Jak mohlo jeho vystoupení úspěšně pokračovat po celé dva roky? „Byla jsem jen patnáctiletá holka. Předpokládáte, že se takové věci kontrolují, že někdo prověří, aby se jako žák nedostal do školy třicetiletý muž,“ odpovídá Nicola Walkerová, jedna z Brianových spolužaček.

Moje stará škola Podvodnickou legendu v dokumentu Jona McLeoda ztvárnil Alan Cumming, ovšem na základě výpovědí samotného Briana MacKinnona.

McLeod souhlasí: „Prostě jsme jen poslouchali, co se nám řeklo, a učitelé nám sdělili, že je to šestnáctiletý Kanaďan. Tak jsme to tak brali.“ A nabízí ještě jedno vysvětlení, studenti tehdy vyrůstali na filmech jako Pomáda a seriálech jako Beverly Hills 90210, v nichž herci vypadali starší než jejich postavy.

Kromě toho svůj příběh Brian rámoval mnoha dramatickými, tragickými prvky, patřila do něj nehoda, při níž zahynula jeho matka operní pěvkyně, jeho vlastní popáleniny v obličeji a plastická operace. A když se jeden ze spolužáků nad jeho věkem pozastavil, nerozpakoval se mu podle listu The Scottish Sun namluvit, že trpí chorobou, která s sebou nese předčasné stárnutí.

Podle McLeoda pak hrála roli i povaha ústavu Bearsden Academy, nacházel se v lepší čtvrti, chodily do něj děti z bohatších rodin. Obecně tak trochu naivní, neokopaní životem. „My v Bearsdenu jsme byly takové rozmazlené děti. Byli jsme všichni idioti. Kdyby se to stalo v Clydebank High, tam by na to neskočili,“ říká s odkazem na školu ve vedlejší, dělnické čtvrti.

„Myslím, že kdyby k tomu došlo v Clydebank High, tam by mu pravděpodobně namlátili,“ přitakává Nicola.

Režisér však doplňuje, že když se vše provalilo, a ono se to provalilo s velkou slávou, jako obří mediální senzace z prvních stránek, děti z toho měly legraci. „Protože na to skočili všichni učitelé! Když se vaši učitelé ukážou jako totální trdla, je to skvostné. A existují lidé, pro něž je Brandon lidovým hrdinou,“ říká.

Pořád zůstávají otazníky

Samotný Brian MacKinnon o slávu nejprve nestál. Rozhovory, které dal po odhalení svého komplotu novinářce Jackie Birdové, byly výjimkou. Vystupoval v nich, podle jejích vzpomínek pro server Daily Record, jako velmi inteligentní, tiše mluvící člověk se suchým smyslem pro humor. Ovšem též jako někdo, kdo je posedlý tím, že se mu přihodila velká nespravedlnost. To se zdá být pravda, ještě v roce 2001 se měl domáhat u Evropského soudu nápravy poškození svých práv Glasgowskou univerzitou.

Velmi obsedantně se měl držet též snahy splnit přání svého otce, aby se stal lékařem, ještě v roce 1997 údajně plánoval, že se oné kariéry dobere, i kdyby se musel stát zase, ještě jednou, někým jiným. A o svém snu o lékařském povolání mluvil podle listu Sunday Post v rozhovoru ve svém bytu v Glasgow ještě v roce 2015.

Jeho osobnost však bude ještě barvitější, ve své knize Rhesus Negative z roku 2016 produkuje též konspirační úvahy, například o tom, že mu při studiu na lékařské fakultě píchli injekcí virus, kvůli němuž onemocněl a nesložil zkoušku. A že se jej po odhalení jeho podvodu s repete na střední škole pokusila zavraždit fingovanou sebevraždou zabijácká jednotka. Že byla novinářka Birdová a její interview součástí komplotu, jak z něj udělat blázna.

Jeho příběh má pořád mnoho otazníků, médii poletuje například řada verzí odhalení jeho podvodu. Kdo na něj přišel? Podle jednoho vysvětlení to byli jeho spolužáci, kteří objevili na společném výletu na Tenerife jeho pravý pas a ten falešný. Podle jiného náhodně narazil jeden z učitelů ve starém albu absolventů Bearsden Academy na fotku Briana MacKinnona, který se nápadně podobal Brandonu Leemu. Podle další zpochybnil Leeho identitu anonymní telefonát do školy. A sám Brian tvrdil, že jej odhalil starý spoluabsolvent z akademie, s jehož dcerou pak chodil jako Brandon do třídy.

Dokument režiséra McLeoda nechává do fantaskního příběhu nahlédnout. Bez MacKinnona osobně, ten svému exspolužákovi poskytl pouze nahrávku, jak věci viděl on. Celý dokument je animovaný. Podle režiséra je „o ambicích, klamu, přátelství a mnoha bariérách a hranicích britského třídního systému“. „Je to příběh, který je jak jedinečný, tak univerzální,“ soudí.

A přidává ještě jeden otazník. Nechystá Brian MacKinnon další pokus? Svého snu stát se lékařem se totiž prý nevzdal.