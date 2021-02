Amatérské porno je realita, která lidí baví, říká pornoherečka

Je to schované, milé tabu. „Když zjistíte, že váš vysokoškolský učitel si se svou manželkou hrají na králíčky, je to svým způsobem zábavné,“ popisuje v cyklu Porno je můj život někdejší pornoherečka.

Pornoherec Lutro souhlasí a dodává, že atraktivní jsou amatérské pornofilmy i z druhé strany, pro své tvůrce: „Lidi si řeknou ’Hele, mámo, něco si natočíme a dáme to na internet. Ukážeme, jak to děláme my.’ Je to neumělé, a to je na tom hezké. Spousta lidí kouká na amatérské porno proto, že je nebaví předělané blondýnky a velké penisy. Chtějí se dívat na to, jak si to dělají doma hezký Pepa s Mařenkou.

Že právě v tom je půvab této kategorie pornoprodukce, potvrzuje sexuolog Ondřej Trojan. „Profesionální porno je založeno na selekci, je jasné, že producenti si vybírají, dosti často podle kritérií, která jsou pro smrtelníka těžko dosažitelná, ohledně velikosti prsou, penisu, vyumělkovaných tvarů,“ připomíná. A ona sterilnost, neautentičnost je odvrácenou stranou pornografie. A právě proto se lidé dívají směrem k amatérské produkci.



I ta má však svoje úskalí. „Lidi by se měli vyrovnat s tím, zda jsou schopni akceptovat reakci okolí. Když to lidi chtějí udělat, musejí počítat s reakcí, například že to bude řešit soused v hospodě,“ poznamenává Lutro.

Sexuolog Trojan svým klientům vyvěšování amatérského porna na internet nedoporučuje: „Říkám ne, nedělejte to, nikdy nevíte, kde to skončí.“ Přiznává však, že mnoho lidí je ono riziko ochotno podstoupit: „Je v tom jistá dávka exhibicionismu, ukážou se, nacházejí potěšení v tom, že obdrží lajky, komentáře.“