Na porno ve dvou. Spokojené páry si ho dopřávají společně, říká studie

„Díváte se na erotické weby, magazíny, filmy sami?“ „Sledujete erotické internetové stránky, časopisy, filmy spolu se svým partnerem, partnerkou?“ Otázky, které výzkumníci vedení Charliem Huntingtonem svým respondentům a respondentkám pokládali, byly prosté. A opakované. Více než 1 200 mužů a žen na ně odpovídalo celkem pětkrát v rozmezí dvou let.

Ovšem nejen to, autoři studie, jejíž závěry vyšly v magazínu Journal of Sex and Marital Therapy, je zpovídali též ohledně spokojenosti v jejich vztazích, pocitu bezpečnosti v intimním životě, věrnosti a pevnosti svazku, ale zajímal je rovněž výskyt psychologického i fyzického násilí a viktimizace. Zpovídaným bylo mezi osmnácti a čtyřiatřiceti lety, průměrný věk byl šestadvacet let. Všichni žili alespoň po dva měsíce ve vztahu, na začátku studie však nebyl nikdo sezdaný.

Muži a ženy to mají jinak

Odpovědi vyjevily, že sledování pornografie je dotčeno významnými genderovými rozdíly. Zatímco ke skálopevnému „ne“ se ve vztahu k sólovému sledování pornografie přihlásilo pouze 22,9 procenta mužů, v případě žen to bylo 67,6 procenta. Celkem 58,7 procenta pánů uvedlo, že se o samotě dívá na porno „někdy“, žen se k tomu „doznalo“ 29,4 procenta. Často pornografii konzumovalo separé 19 procent mužů a 2,9 procenta dívek a dam.

Jde-li o sledování porna ve dvou, celých 56,7 procenta respondentů a respondentek to neznalo. Někdy se na porno s partnerem nebo partnerkou dívalo 40,1 procenta, často 3,2 procenta.

Když vědci odpovědi porovnali s výpověďmi, jimiž muži a ženy dávali nahlédnout do kvality svých svazků, analýza odhalila, že pro muže platilo, že konzumace pornografie o samotě odpovídala nižší spokojenosti ve vztahu, menší míře oddanosti, slabší emocionální i sexuální intimitě. V případě žen se však sólové sledování porna pojilo s opačnými znaménky. Ženy, které si ho dopřávaly samotné, hodnotily svoje svazky jako naplněné spokojeností, oddaností, intimitou, bezpečností.

Totéž platilo pro páry, které pornografii holdovaly pospolu. A co víc, čím častěji se na ni ve dvou dívaly, tím vyšší sexuální intimitu jejich vtahy nabízely. Výsledky výzkumu však přinesly též paradox, shrnuje studie. Jak sledování pornografie v jednom, tak v páru se totiž vztahovalo k vyšším hladinám psychologické agrese ve svazku. A to by podle autorů studie měla být pobídka pro sexuální a vztahové vzdělávání i párovou terapii.

Podle serveru Psychology Today autoři nabízejí vysvětlení, proč se tak liší sólová konzumace porna u mužů a žen. Předpokládají, že pro některé ženy může být sledování porna výsledkem nebo vyjádřením objevování sexuálních tužeb, sexuality, sexuální síly. „V tom případě to neznamená, že by se daná žena odvracela od vztahu. Dívání se na porno může být osobním výletem, průzkumem, který může mít pozitivní přesah do vztahu,“ uvádí server.

A podtrhuje rovněž, že závěry studie nejsou aplikovatelné na všechny páry. Pozitivní zkušeností může být společné sledování porna pro páry, které zastávají liberální náhled na svět, umí komunikovat i o intimních otázkách, mají dobře nastavený sexuální život. Naproti tomu svazky, které kladný pohled na pornografii nesdílejí, krkolomně se jim vyjadřují intimní touhy a vyznačují se vysokou mírou konfliktnosti, by si z neumělých pokusů dívat se na porno pospolu mohly odmést šrámy.