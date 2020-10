Chtěla jsem udělat něco zapovězeného, říká k pornu Tarra White

„Dívka se ve dvaceti vdá, v jednadvaceti bude mít dítě. A tím život končí. Z takového prostředí jsem vzešla,“ líčí své rodinné zázemí a jeho nastavení Tarra White. A přiznává: „Možná i proto jsem tíhla k pornu, možná to byla rebelie.“

Vnímá totiž, že rodina od ní nejspíš očekávala vysokou školu, červený diplom, vzornou a spořádanou cestu životem. Očekávání byla vysoká. „Snad i proto jsem si dupla a chtěla dělat něco, co se prostě nedělá,“ říká. Následkem bylo rozboření rodinných vztahů. „Strejdové a další blízcí lidé mě odmítají vidět,“ říká.

Rozkoš v mé práci nehledejte, říká česká pornohvězda a playmate Angel Wicky Tělo vytvarované do nepřirozených poloh, křeče, bolest. Leckdy i šestnáctihodinová pracovní doba. „To všechno musíte při natáčení maskovat, aby se zdálo, že porno vznikalo s radostí,“ líčí česká pornohvězda a modelka Angel Wicky.

A nezastírá, že porno rozbombardovalo i její přátelské vazby. „S pornem jsem začínala na střední škole. Znamenalo to, že tam odstartovala soutěž o to, kdo pošle má videa více lidem. To byl první šok. Ze školy jsem musela odejít i kvůli tomuto. Pak se to sypalo, ze třiceti kamarádů zůstali dva,“ líčí ztráty způsobené pornem.

Popularita je i nepříjemná

Příslušnici pozdější pornografické generace Lady Dee přivedlo do branže trio motivů v sestavě rodinné potíže, neukončená škola, finanční tíseň. „Máma si našla nového přítele a ten měl neustále narážky na mě a na bráchu. Psychicky jsem to nezvládala. Odešla jsem do Prahy, bydlela jsem u kamaráda, ale ten za bydlení chtěl něco na oplátku, to se mi nelíbilo. Řekla jsem si, že začnu dělat porno, neměla jsem dodělanou školu,“ vzpomíná.

Proč zůstala pornu věrná? „Drží mě v tom hlavně fanoušci, druhá věc je, že mě to začalo bavit, ráda zkouším nové věci. A jsou v tom dobré peníze, i když nechci, aby to vyznělo tak, že to dělám jen pro peníze,“ zdůrazňuje.

I ona však vidí stinné stránky. „Časem je nepříjemné, když vás lidi potkávají a všichni s vámi chtějí mluvit o práci a každému to musíte říkat pořád dokola, časem to začne štvát,“ říká.

Práce společnice je výnosnější

Těžké dospívání a potřeba peněz zavedly do oboru i Aničku, kterou cyklus zpovídal. I ona má pro sexuální práci ještě třetí důvod: „Mám ráda výzvy, věci, které jsou pro normální lidi abnormální. Mně to přišlo úžasné.“

Od porna však dezertovala k práci v nočním podniku. „Porno není a nebylo dobře placené. Obdivuju holky, které z toho dokážou vyžít,“ přiznává. Po krátké porno zkušenosti profesi změnila, začala pracovat jako společnice.

„Bylo mi osmnáct a za týden jsem měla vlastní byt. Co je lepší: když vás na internetu vidí celý svět, rodina, nebo když o vás nikdo nic neví?“ ptá se a shrnuje, že noční podnik jí nabízí mnohem větší finanční odměnu. Porno však za sebou nechalo vrypy, její videa na internetu pořád kolují, lidé si ji pamatují nebo ji poznávají. „Včera mi dokonce psal soused, co se mnou bydlí ve stejném patře. Že viděl video, že se mu hrozně líbilo. A zda se nemůže stavit,“ říká.