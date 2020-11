Náš sex odpovídá reálnému životu asi jako akční film, říká pornoherec

„Lidi si řeknou, že to je ‚hustý‘, a chtějí to aplikovat do běžného života. Jenže my jsme profíci, takže polohy, intenzita tomu odpovídá. Protože to je pro show. Že si s holkou užívám deset minut jako neandrtálec, to je jen pro kameru, pro video,“ připomíná protagonista pornofilmů Lutro.

A sahá k velmi srozumitelnému příměru: „Chtít aplikovat porno do běžného života, je jako byste v něm chtěli realizovat akční film. Jenže kavárnu vystřílet nepůjdete, že.“

Kolega z branže Neeo však přiznává, že ani on sám leckdy nedokáže své známé přesvědčit, jak moc hrané porno je. „Vždycky říkám: Kriste, copak si myslíte, že by bylo možné to dělat takto?“ líčí v pořadu. A úskalí porna přiznává: „Když na to koukají mladí kluci, mohou si myslet, že mohou jen tak bez kondomu penetrovat kohokoli, kdekoli. Nikdo jim nevysvětlí, že to je hrané.“

Pozor na porno, ničí potěšení z reálného sexu, tvrdí studie Letitý spor o škodlivost pornografie trvá. Její konzumace je přece jen zhoubná, tvrdí aktuální příspěvek do debaty. Zhoršuje erektilní dysfunkci a zmenšuje potěšení ze skutečného sexu, tvrdí studie.

Podle sexuologa Ondřeje Trojana by se však dětem mělo dostat vysvětlení, co to porno je, ještě před pubertou, od rodičů. „S tím, že to je jistá forma pohádky pro dospělé. Že to není návod. Že to je pouze něco zástupného, za to, co si on nebo ona budou chtít dělat ve své sexuálním životě, který je v našem státe povolený od patnácti let, po svém. A že nikdo nemá právo nutit je k něčemu, co se jim nelíbí, že mají naopak právo říci v jakémkoli okamžiku ‚ne‘,“ uvádí sexuolog.



A poznamenává, jak škodlivé je, pokud si divák z porna odnese například mylný dojem, že ženy touží po análním sexu. „Dospívající mladík v pornografii vidí, že je naprosto běžné začít orálním sexem, poté pokračovat vaginálním a dospět k análnímu. A domnívá se, že většina žen po análním styku touží. Akceptuje ho však jen polovička, ale pouze menší část z něj má potěšení,“ popisuje.

Podle Lutra však může pornografie inspirovat, za dodržení podmínky otevřené komunikace a oboustranného souhlasu. „Je dobré říct si: ‚Viděl jsem tohle, nechceme to zkusit?‘ Je dobré, že vás to napadlo, že o to máte zájem, ale všechno záleží na komunikaci. Potom uvidíte, co se stane,“ říká. A dodává, že extrémní praktiky nebývají jednoduché.