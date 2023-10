Nik Tendo: Se seriály je to jako s hudbou. Vezmou nějaký svět a znásilní ho

V mládí se 197 cm vysoký rapper věnoval basketbalu, ale už přes deset let žije hudbou. V roce 2016 vydal první singl, v roce 2018 mu vyšlo debutové album s řadou hitů. S albem Kruhy a vlny, které v roce 2022 nahrál s Yzomandiasem, vystoupal na první příčku žebříčku prodejů. Jeho nejnovější projekt produkoval DJ NobodyListen a spolupracoval na řadě dalších alb labelu Milion+.

Zamlada jste v Pardubicích hrál basketbal, sportujete ještě?

Snažím se udržovat v kondici. Teď jsem sice měsíc nesportoval vůbec, měl jsem pár týdnů volno, slavil jsem třicáté narozeniny, byl jsem na dovolené v Itálii, ale jinak jdu čtyřikrát pětkrát týdně do fitka nebo do gymu.

Nik Tendo Jeho umělecké jméno je vlastně přesmyčka, kterou si kdysi vymyslel. Je to „Ten Nikdo“.

Jak jste se jako školák, sportovec, dostal k rapu?

Rap mě provází přibližně od jedenácti let, kdy jsem začal vnímat hudbu, kdy jsem jí začal rozumět a už to pro mě nebyly jen zvuky. A šlo to ruku v ruce s basketem, k němuž rap patří. Starší bratr mi pustil jako první Eminema, Wu-Tang a další legendy, potom se k tomu přidal český rap jako PSH, Supercroo... A pouštěli jsme si rap i s rodiči v autě, naši to docela brali.

Kdy jste začal sám rapovat?

To bylo o něco později, víceméně náhodou. Zkusil jsem sám nahrát pár věcí a postupně jsem se dostal k lidem, kteří už nějakou dobu rapovali a předali mi know-how. A od té doby jsem nepřestal, jen to skilluju a piluju.

A dnes patříte mezi nejznámější české rapery. Co je podle vás zásadní ingredience, díky které jste se prosadil? Co je nejdůležitější pro to, aby lidi vaše hudba začala zajímat?

Určitě existuje pár pravidel. Ale to hlavní je autentičnost. Ta je pro rap nejdůležitější, signifikantní. O tom by měl rap být.

Od začátku jste věděl, že se hudbou budete živit?

Doufal jsem. Ve chvíli, kdy jsem skončil ve své práci, v restauraci, a šel do toho naplno, jsem začal věřit. Ve výsledku to mělo docela rychlý spád. V podstatě jsem hned od začátku vydělal stejně jako předtím v práci a postupně to šlo už jen nahoru a nahoru.

Cesta, jak dostat rap do rádií

Nik Tendo Vlastním jménem Dominik Citta

Narodil se 19. srpna 1993 v Pardubicích.

Vystudoval gymnázium Mozartova.

V roce 2016 vydal svůj první videosingl „Delfín“.

V červnu 2018 vydal debutové album 7, které obsahuje jeho první velké hity, singly „Hvězdy“ (ft. Calin) a „Sedm“ (ft. Hasan).

Dalším jeho sólo projektem byla deska Fatamorgana v roce 2019, album se vyšplhalo na první příčky prodejnosti v Česku i na Slovensku.

Kompilační album Restart & Lunazar se stalo šestou nejprodávanější českou deskou roku 2020

V roce 2022 vyšlo společné album s Yzomandiasem „Kruhy a vlny“, album debutovalo na první příčce českého i slovenského žebříčku prodejnosti.

V červenci 2023 mu vyšlo album *PATTERN*, které produkoval DJ NobodyListen.

Nahrává u společnosti Milion+ Entertainment.

Instagram @goldcigo

Nahoru jde celkově i český rap. Když jste začínal, byl trochu okrajovou záležitostí, ale dnes máte statisíce fanoušků. Co stojí za vzestupem rapu v Česku?

Milion+ (české hudební vydavatelství zaměřené na hip hop a rap). A za druhé rap před osmi deseti lety hodně vystřelil celosvětově, rapové skladby se dostaly na první příčky hitparád.

Trochu se s těmi otázkami opakuju, ale čím to bylo?

Okolnostmi. A také příchodem nové rapové generace. Sound dostal popovějši zvuk, už to nebyl underground starších raperů, kdy to bylo „gangsta rap, nebo nic“.

Co plánujete do budoucna vy? Kam se chcete posunout?

Nechci to úplně říkat. Už nějaký čas dělám na novém zvuku, současném, který v Americe jede už rok nebo dva. A sám jsem zvědavý, jak ho v Česku lidi přijmou, po Novém roce se na něj můžou těšit.

Přesto rap ještě není všude. Mainstreamová česká rádia ho nehrají, nebo jen minimálně.

Ale bude se hrát čím dál víc. Sleduju to delší dobu, existují náznaky, že se to posunuje. Vedle rádia Spin, které nás jako rapové rádio samozřejmě hraje od začátku, je to třeba Evropa 2, která s rapem pomalu začíná. Ale bude platit, že si takové stanice berou z rapu věci snadněji zpracovatelné širším publikem, popovější rapové věci. Ne ten náš underground, za který naši hudbu v její ryzí podobě stále považuji.

Popovějším rapem myslíte třeba Calina, který nedávno uspěl i na Andělech?

Kluci vyprodali 02 arenu. Asi je to znamení, že tohle je cesta, jak se dostat do povědomí širší veřejnosti. I když já osobně bych jejich hudbu už mezi rap moc neřadil. Samozřejmě, Calin má i rapové věci, ale nejvíc přehrátí mají ty jeho věci, které jsou víc do popu. A r&b věci. To je žánr, který se v Česku stále přehlíží. Přitom by měl dostat vlastní prostor, například pro udílení hudebních cen.

Ale anketu Esquire MAN minulý rok vyhrál Smack One, takový ten pravověrný raper, kterému táhne na čtyřicet. Calina porazil.

Má obrovskou fanouškovskou základnu věrných lidí. Na jeho koncertech je cítit, jakou má sílu. Také tu základnu budoval hodně dlouho. Calin je mladý, má před sebou ještě dlouho kariéru, dá se říct, že je teprve na začátku.

A co vy? Také jste ještě na začátku?

Úplně na začátku už nejsem, to bych určitě neřekl. Ale myslím, že před sebou mám ještě dost let. Respektive, chci mít. Zatím nemám v plánu přestat. Nikdy.

I třeba až vám bude padesát?

Když se budu cítit tak dobře, jak se cítím teď, proč ne... Ale všechno se vyvíjí strašně rychle a za pět let to může být úplně jinak, třeba začnu dělat jiný žánr. Nebo malovat, všechno je možné.

S rapem souvisí i tetování, v posledních letech je čím dál víc vidět face tattoo, tedy tetování na obličeji. V Česku ho vedle vašeho kolegy Yzomandiase máte třeba vy. Jaký má význam?

Mně se strašně líbí. Tetování obecně, nejen na obličeji. Je to součást naší kultury a v Česku je čím dál populárnější. Face tatoo většina lidí nevolí, protože má strach, že by je změnilo nebo že by okolí na ně koukalo jinak. Ale i tady se situace posunuje, když jsem si před šesti lety nechal tetovat obličej poprvé, byla to rarita. Dnes je to pro mě už jen další místo pro tetování, nevnímám ho jako něco „wow“.

Přesto si myslím, že na ulici se dnes většina lidí pozastaví, když potká někoho s potetovaným obličejem.

Já se také pozastavím, když má někdo fakt dobře potetovanej obličej... Snažím se dost cestovat, poznávat a samozřejmě, lidi na mě koukají. Ale když se dostanu do své komunity, mezi tatéry, lidi, co dělají hudbu, umělce, tam je to zcela běžná věc.

Jak se rapper baví ve volném čase?

Mám rád fantasy, je to můj nejoblíbenější knižní a filmový žánr. Mám rád meče, draky... Odmala jsme k tomu s bráchou inklinovali.

Spíš knihy, nebo seriály a filmy?

Oboje. Ne všechny seriály jsou stejně dobré jako jejich předloha. Je to jako s hudbou, dnes se dělají „mišmaše“, rapové remaky starých popových skladeb, aby to mělo dosah, poslouchanost a generovalo hodně peněz. A přesně takhle se často točí seriály, vezmou si nějaký svět a znásilní ho. Potom to samozřejmě skalní fanoušci knížek a her nenávidí.