Moderátor Nikos: Kdyby každý dělal, co ho baví, byli bychom všichni šťastnější

Nikolaos Mach začínal na rádiu Spin jako moderátor a poté přešel do internetového magazínu The Mag, kde je dodnes. Moderuje na TV Óčko a sdílí své soukromí na svých profilech na Instagramu, na YouTube a na TikToku. Sledují ho statisíce fanoušků.

Kromě toho se věnuje, jak sám rád zdůrazňuje, extrémním sportovním aktivitám. Zjednodušeně řečeno – najde si sport, disciplínu nebo soutěž, v které není zas tak velká konkurence, a stane se v ní nejlepším ze všech. Nebo rovnou mistrem světa.

Jako třeba ve freestyle závodech na sněžných bruslích. S podporou Red Bullu se účastní také rozličných běžeckých závodů nejen po Česku, drží český rekord v maratonu v crocsech a skáče závodně přes švihadlo.

Nikos, vlastním jménem Nikolaos Mach youtuber, moderátor narozen: 20. 12. 1995 v Praze

@nikosjefrajer na YouTube a TikToku

Na vašich videích mě zaujalo, že viditelně rád bavíte lidi. Jak jste začínal?

Před osmi lety ještě jako student jsem nastoupil na rádiu Spin jako pomocná síla, chodil jsem po akcích a rozdával letáky. Začal jsem občas dělat vstupy do rádia, potom někdo chyběl ve studiu, posadili mě tam a já věděl, že chci moderovat do konce života. Dva, tři roky jsem byl slyšet v „primetimu“ a potom jsem přešel do internetového magazínu The Mag, kde jsem dodnes. Začal jsem tam být i vidět. Už jsem měl nejen hlas, ale i obličej. A už se to se mnou vezlo.

Takže jste vždy chtěl být moderátor?

To ne, jako malý jsem chtěl být hasič. Z jednoho prostého důvodu – líbilo se mi, jak jezdí po tyči dolů. Jinak je to strašně náročná práce a určitě bych to dělat nechtěl.

Být sám svým triumfem

Máte opravdu hodně fanoušků, co je vaším největším triumfem?

Asi já sám. Snažím se co nejvíc prodávat mezi lidi sám sebe.

Na sociálních sítích máte ohromné dosahy, co je pro úspěch na nich nejdůležitější?

Člověk by měl být sám sebou. Když něco děláte přirozeně, je to poznat a navíc vás to baví. Je vidět, že máte potřebu neustále vymýšlet něco nového. Pokud se přetváříte, lidé to poznají.

Dá se dnes na sociálních sítích dobře vydělat?

To si nedovolím říct, já je donedávna ani nebral jako zdroj výdělku. Ale myslím, že pokud nemáte žádné meze, berete všechno, co přijde, stačí celkem málo followerů, aby z toho byly peníze. Ale pokud má člověk zůstat sám sebou, zabere to víc práce.

Zblízka Fajn kluk Když během rozhovoru prohlásí, že jeho nejlepší vlastností je skromnost, zní to jako dobrý vtip. Alespoň na první pohled. Ale pokud s ním strávíte chvíli času, zjistíte, že navzdory extrovertnímu chování opravdu skromný je, v tom nejlepším slova smyslu. Navíc je milý a opravdu vtipný, takže ani chvíli se s ním nenudíte. A jen se divíte, proč všude říká, že hledá holku. Nebo to je možná jen další z jeho vtípků.

Bojíte se něčeho?

Stáří. Je to sice až za dlouho, ale nedokážu si představit, že bych nemohl sportovat. Být tak aktivní, jak jsem momentálně. Dost často hazarduju a bojím se toho, že si zničím tělo. Nejsem úplně zodpovědný a nevracím mu, co mi dává.

Co děláte za sporty?

Snažím se o všechny možné. Čím bizarnější, tím lepší. Čím víc, tím líp. Miluju adrenalinové sporty jako snowboarding. Teď se k tomu přidaly závody na sněžných bruslích (snowskating), to jsou takové přaskáče, které mají dole skluznici. Letos jsem na nich vyhrál světový šampionát, disciplínu slopestyle. Je to podobné snowboardingu, jen jsou tam menší skoky a menší překážky.

Pár těchto „lyžařů“ jsem potkal na horách a vypadají dost bizarně.

Jakoby si doma zapomněli lyže. V letu na skocích to opravdu vypadá zvláštně. Ale nemyslím si, že by se to na českých horách moc rozšířilo, na sněžné brusle musí být tvrdý sníh. Jakmile taje, nedá se na nich jet.

A v létě zase hodně běháte.

Přesně tak. Běhy miluju nejvíc ze všeho. Dlouhé vzdálenosti. Také držím český rekord v maratonu v kroksech. A věnuju se nyní hodně švihadlu, s nímž bych chtěl také pokořit nějaký rekord. Ale asi ne v počtu přeskoků, tam to je nějakých čtyřicet tisíc najednou. Takže spíš vyzkouším nějaký běh spojený se švihadlem.

Běžet čtyřicet kilometrů v kroksech, to asi není moc zdravé?

To určitě ne, asi bych to nedoporučoval. Zase jsme zpátky u toho, že nevracím tělu to, co mi dává. Ale nebylo to nějak hrozné, měl jsem měkkou, originální botu...

Takže to nebyly ty obří holinkové kroksy, které máte na fotografii v Esquiru?

Nene, spolupracuju s jednou značkou, která dělá bizarní boty a tenisky, a oni dělají také s crocsem. Pražský maraton jsem běžel v klasických zlatých crocsech.

Rekordman roku 2023

Jaký jste měl čas?

Tři hodiny čtyřicet a nějaké drobné.

Takže hodinu a půl za těmi, kteří neměli crocsy a vyhráli.

No, za profesionálními závodníky možná tak. Jinak jsem byl určitě v lepší půlce.

Viděl jsem, že jste dostal titul „Rekordman roku 2023“. Co to je za ocenění?

Dostal jsem to v kategorii Recese, za nejlepší recesi. Za ten maraton.

Oni to berou jako recesi, ne jako sportovní výkon?

To je pravda, taky mě to trochu urazilo. Ale prostě to berou jako neobvyklý výkon. Ale ať si to zkusí uběhnout.

Esquire Man otázky Jaký je muž 21. století?

Měl by být férový. Co pro vás znamená úspěch?

Že se můžu živit tím, co mě baví. Což se momentálně děje. Úspěch nemá konkrétní měřítko, záleží na tom, jak to každý vnitřně cítí. Kdyby každý dělal, co ho baví, tak bychom všichni byli šťastnější a spokojenější. A když někdo nenajde, co ho baví?

Tak musí hledat a hledat, dokud nenajde. Každý má někde něco, co ho bude naplňovat. Takže se sám považujete za úspěšného?

Ano, považuju. Pokud člověk dokáže něco vybudovat, může se považovat za úspěšného. Máte rád zvířata?

Miluju je, ale žádné nemám. Teda vlastně mám napůl kočku s bývalou přítelkyní, ale jednou bych chtěl mít celé zvíře, půl je málo. Kdo je váš nejlepší kamarád?

Můj bratr. Co považujete za vrchol své dosavadní kariéry?

U různých lidí mám různé své „highlity“. Podle mě si ve spojení se mnou každý vzpomene na něco jiného. Ať už je to ten český rekord v maratonu, potom je to moje moderování. Dělám svůj pořad Rapové Rébusy. To je taková vědomostní soutěž, kam si zvu rappery, kteří porovnávají své hudební vědomosti. Já tam stojím jako moderátor, mám tam svou pózu, takového vážného až debilního moderátora. A který český rapper věděl nejvíc?

To je relativní, hodně jim připravuju otázky na míru, zjišťuju si předem, co je zajímá... Ale hodně věděl NobodyListen.

Aktuálně si vás možná nejvíce lidí spojují s reklamou na jednu českou banku, která je na internetu úplně všude. Jak jste se k ní dostal?

Oslovili mě, našli si mě. Posledního půl roku jsem úplně všude. Věděli, že jsem ideální pro jejich cílovou skupinu. A já se jim nedivím, jsem úspěšný ve všem, do čeho se pustím. To je takové moje prokletí.

Vážně je prokletí být ve všem dobrý?

Ve všem ne. Jen v tom, čemu se hodlám věnovat. K čemu mám blízko a pro co se rozhodnu.

Jaké máte plány do budoucna? V čem čem dalším ještě chcete být dobrý?

Teď mám v plánu odpočívat. To jsem v poslední době hodně zanedbával. A asi bych chtěl někam vycestovat.

Kam pojedete?

Přes Vánoce někam do Asie. Ale kam přesně, to nevím, rozhoduju se vždy na ze dne na den. Celkově teď v zimě budu mít kvůli moderování různých akcí míň času.

Skromnost jako dominantní vlastnost

Vaše cestovatelská videa se stala populární i díky tomu, že se na nich seznamujete po evropských městech s dívkami přes Tinder a komentujete, jak rande probíhá atd. Opravdu s nimi potom chodíte?

Poprvé jsem to udělal v Londýně před rokem a lidi to začalo bavit, takže jsem pokračoval. Ale moc to není kam posouvat, nechci natáčet ty holky, které se vážně chtějí seznámit a nechci jim dělat nějaké naschvály. A co se týká mě, psal jsem na Tinder jen kvůli videu. V reálném životě se tak neseznamuju.

Jaká je vaše nejlepší vlastnost?

Skromnost.

To bych netipoval.

Je to tak. A myslím si, že jsem vtipný.

Tak mi zkuste říct nějaký vtip.

Dobře. Mám jeden takový, který má fungovat na holky.

Povídejte.

(Řekl vulgární a nepublikovatelný vtip - pozn. redakce)

To vám funguje na holky?

Ne. Je to spíš trapný.

Je něco, co byste chtěl říct na závěr rozhovoru?

Že hledám lásku. Ať se mi někdo ozve.