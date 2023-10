Díky čichovým vjemům se můžete přesouvat do minulosti, říká český parfumér

Martin Švach je poslední roky spolumajitelem softwarové firmy, Daniel Nikolov působí celý život v módním průmyslu, ale svou hlavní pozornost již přesunuli na parfémy.

Martin po letech zkoušení, míchání a hledání vůní po celém světě před dvěma laty nečekaně rychle pronikl se svými niche parfémy do prestižních concept storů celého světa, Daniel je jeho věrným obchodním společníkem, řeší spolupráce a distribuci. Na klíčových rozhodnutí firmy se vždy podílejí společně.

Jak jste se dali dohromady?

Martin Švach: Před deseti lety jsme se potkali v jednom oděvním e-shopu, kde jsme pracovali.

A to ještě nebylo o parfémech?

Martin: Ne, řešili jsme módu.

KINTSUGI PERFUMES

výrobci parfémů Martin Švach – 30 let

Daniel Nikolov – 36 let

@kintsugi_perfumes

Jak jste se tedy dostali k parfémům?

Martin: Před devíti lety jsme jeli na jeden oděvní veletrh do Kodaně a tam jsme objevili svět niche parfémů a okamžitě nás zcela uhranuly (od běžně dostupných parfémů se niche odlišují tím, že jsou komponovány z originálních, drahých a velmi kvalitních ingrediencí, často s vyššími podíly vonných složek. Vyrábějí se nezřídka v rodinných podnicích s tradicí. Receptury se často předávají z generace na generaci – pozn. redakce). V Česku nic podobného tehdy nebylo, teprve začínal obchod Ingredients. A v Kodani jsme mimo jiné chodili po barech, klubech a zjistili jsme, že lidi se oblékají dost podobně, ale rozdílně a dost zajímavě voní. Tak zajímavě, že by se snad dalo říct, že jim vůně formovala charisma.

Daniel Nikolov: Nastal takový wow efekt – není to jen o klasických mainstreamových značkách, které člověk koupí na letišti.

Kolik byla vaše počáteční investice?

Daniel: Přibližně jeden a půl milionu korun.

A jak jste vstoupili do byznysu s parfémy?

Martin: Začali jsme se o parfémy zajímat, kupovat je, zvětšovaly se naše sbírky... A jak jsme dobří přátelé, vždy jsme si říkali, že spolu musíme vymyslet i nějaké podnikání. A v parfémech se to nakonec po mnoha letech nenuceně spojilo. Kintsugi Perfumes jsme připravovali déle než rok. Po spuštění e-shopu jsme poslali vzorky lidem, kteří používají niche parfémy. Většinou šlo o influencery a novináře. Jejich reakce byly velmi pozitivní. Nabízíme takovou sadu malých vzorečků, díky které si naše parfémy mohou lidé vyzkoušet, a pak pořídit ten, který je oslovil – to nám velmi pomohlo v začátcích, když jsme ještě nebyli dostupní v lokálních obchodech.

Nikdy jsem moc, ani v Kodani, vůně lidí kolem sebe nevnímal, ani mě nenapadlo je sledovat. K tomu jste museli mít nějaký vztah přece i dřív.

Martin: Pravda je, že jsem měl odjakživa citlivý nos. Čich mě vždy fascinoval. Člověk se může díky němu přesunout do minulosti, zažívat rozmanité emoce...

Parfumér Martin Švach při práci

O tom přemýšlíte, když vytváříte nějaký nový parfém?

Martin: Dá se to tak říct. Chci, aby díky němu člověk získal nějakou pozitivní emoci. Většinou se pojí s nějakým příběhem, kolem kterého parfém stavím. S něčím, co třeba právě žiju. To mi pomáhá, aby se ingredience pospojovaly přirozeně do sebe.

Mohl byste uvést konkrétní příklad?

Martin: Například jsem byl v květnu na Tenerife, a když už jsem seděl večer na terase s doutníčkem, sledoval vracející se rybářské lodě do přístavu, představoval jsem si, jak to na té lodi voní – jsou tam nějaká mořská sůl, dřevo, ale i pot unaveného rybáře a vůně citronu, olivového oleje, bylinky jako rozmarýn a další ingredience z pizzy, kterou měli k jídlu. Takže jsem si vytvářel příběh a během toho si psal konkrétní ingredience, které by mohl příběh složit. Ten příběh ale nebyl o těch ingrediencích. Byl o rybářích, kteří každý den v roce vyrazí nad ránem na moře a vrací se v podvečer při západu slunce. Byl by to parfém o životě na moři a vnitřním klidu, který moře může přinést. Na to Tenerife jsem vyrazil sám, abych trochu zpomalil. Najednou to všechno dávalo smysl.

Několik měsíců práce na jediné vůni



Vaše značka existuje už dva roky a dostali jste se do prestižních obchodů, jak jste to dokázali?

Daniel: Byl to docela kvapík. Jsme za to nesmírně rádi.

Niche parfémy jsou tím nejlepším, čím se můžete „navonět“. Jsou tvořeny z originálních, drahých a velmi kvalitních ingrediencí, často mají vyšší podíl vonných složek. Na rozdíl od běžných parfémů se vyrábějí v menších sériích a často jde o „rodinné stříbro“ parfumářských firem.

Jak vlastně vypadal úplný začátek, normální člověk přece neví, kde a jak shánět vůně pro exkluzivní niche parfémy.

Martin: Z počátku jsme chtěli mít značku, která řeší péči o tělo. Chtěli jsme prodávat i krémy, šampony a další věci, zajistit lidem kompletní péči. Začali jsme s parfémy a do práce na nich jsem se ponořil takovým způsobem, že jsme zůstali jen u nich. Sehnal jsem si knížky, učil jsem se, na dvanáct hodin se zavřel do laborky a zkoušel každý den. Je to trochu tajuplný obor, nikdo vám nic moc neřekne, takže jsem si musel najít cestu sám. Objednával jsem si spousty materiálu, zkoušel je kombinovat a hledat.

Děláte jen svoje parfémy, nebo i na zakázku?

Martin: Máme nějaké námluvy se zajímavými firmami. Ale že by přišel jednotlivec, který chce namíchat parfém, to jsem ještě neřešil. Úplně se tomu nebráním, ale je to hodně exkluzivní služba, bylo by to opravdu drahé.

Jak dlouho vzniká nový parfém?

Martin: Několik měsíců. Není to tak, že bych za dva dny měl hotovo. Někdy se povede rychleji, ale spíš celý proces trvá delší dobu.

Stává se vám, že po pár měsících zjistíte, že to nepůjde? Že toto není cesta?

Martin: Mám takto rozpracovaných několik parfémů. A stává se, že se k nim po pár měsících vrátím. A i když je nedokončím, nápad z nich, nějaký akord, použiju zase v jiném parfému někde jinde. Je to něco mezi chemií, řemeslem a uměním.

To zní hodně odborně, máte v tomto oboru nějaké vzdělání?

Martin: Nemám, prostě jsem si vše vyseděl v laboratoři. Parfémy mě k sobě přitáhly a už mě nepustily. A sám bych před dvěma lety nečekal, že něco takového dokážu.

Říkají nám, že jsme féroví

Co považujete za vrchol vašeho podnikání?

Daniel: Každou chvíli je to něco dalšího, stále se to posouvá.

Martin: Už jen to, že nám někdo napíše a děkuje za úžasný parfém. To mi vždy zaplesá srdce. Práce je hodně a občas se člověk zapomene zastavit a ohlédnout, co všechno má za sebou, co všechno obětoval. Jsme vděční za zákazníky, kteří nám to čas od času připomenou.

Jaký je váš plán do budoucna?

Martin: Chtěli bychom udělat globální brand, na čemž teď pracujeme. Řešíme obchody v Libanonu, Dubaji, Austrálii, Kanadě a plníme si sen umístit Kintsugi Perfumes na mapu, aby naše parfémy rezonovaly s příběhy lidí po celém světě. Aby jim zvyšovaly sebevědomí. Aby se díky našim parfémům mohli cítit tím, kým jsou, a být na to pyšní.

Parfémy Luna a Deus firmy Kintsugi

Jak se vlastně s parfémy z Prahy dá prosadit do zahraničí?

Daniel: Vyhlédla si nás jedna agentura z Berlína, která se každého půl roku účastní pařížského fashion weeku. Mají výborný tým lidí, kteří pracovali například pro Hermés nebo Dior. Sedli jsme si lidsky a dávalo nám smysl začít spolupráci. V retailu mají prestižní partnery po celém světě. Pomáhají nám v propagaci, dostávají nás do zajímavých obchodů.

Takže budoucnost vidíte růžově?

Martin: Dokud do toho budeme dávat takové zapálení, jako teď, nemůže to být jiné než růžové. Děláme vše s čistým srdcem. Samozřejmě, vždy budou nějaké problémy, ale doufám, že to budou problémy pouze ty „dobré“. Na konci dne je to také o řízení podniku, což je neuvěřitelně náročná aktivita. Člověk to všechno hrne před sebou, ale nemám pocit, že by nás to ničilo.

Kolik stojí váš nejlevnější niche parfém?

Martin: 3 190 korun. Všechny stojí stejně, protože si myslíme, že jsou všechny stejně dobré.

Ale cena ingrediencí se může výrazně lišit, ne?

Martin: Přesně tak. Ale máme to spočítané dobře.

Daniel: Samozřejmě, že každý parfém má trochu jinak drahé suroviny. Ale není to tak velký rozdíl, abychom nemohli všechny nacenit stejně. S cenami jsme dost ze začátku bojovali, chtěli jsme, aby za svou investici každý dostal tu nejlepší možnou hodnotu. Aby náš výrobek splnil očekávání.

Co vím, tak niche parfémy bývají často násobně dražší.

Daniel: Ano, říkají nám, že jsme hodně levní.

Martin: Spíš bych to formuloval tak, že zákazníci nám říkají, že cena je velmi férová a majitelé obchodů zase, že jsme levní na to, jakou nabízíme kvalitu. Velké značky mají kolikrát cenu „overpriced“, my nikoliv.

Kolik parfémů prodáte ročně?

Martin: Podle objednávek, jsou to tisíce. Momentálně vznikají naše parfémy ve Francii podle našich receptur. A tam se objednává desítkách kilo za jednu kompozici před mícháním s alkoholem.

Proč vyrábíte ve Francii?

Daniel: Přesunuli jsme se tam minulý rok, kvůli fungování firmy to bylo potřeba.

Martin: Do loňského roku jsem všechny parfémy míchal já v Praze, ale jak se zvyšovala poptávka, nešlo to stíhat. Když je potřeba vyrábět po kilech, míchat vonné esence s alkoholem, je to strašně časově náročné. Nezbýval by mi čas na tvoření parfémů a další aktivity ve firmě. A s partnerem ve Francii byl přesun velmi výhodný – máme lepší přístup k exkluzivním ingrediencím, prvotřídním esenciálním olejům. Naposledy jsem u nich do našeho parfému Deus zkoušel šest různých zázvorů. Díky tomu se můžeme dostat na lepší vstupní ceny.