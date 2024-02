Krize přišla v noci, plaval jsem v čiré tmě, líčí mladý pokořitel La Manche

Pikantní na celém příběhu je, že k plavání a hlavně k otužování v ledové vodě se Filip dostal kvůli zdravotním problémům, jež mu znemožňovaly sportovat. Nyní se mladík chystá na další velkou výzvu, závody v ledové vodě v Antarktidě.

Jak se vůbec v hlavě středoškolského studenta urodí nápad přeplavat kanál La Manche?

Byl jsem u přeplavby kanálu, který absolvoval v září 2021 náš kamarád a známý Michal Štengl. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy vylezl na břeh ve Francii a začal z plných plic řvát jenom: „Jooo!“ Já mu odpovídal stejně a pak jsme se oba rozbrečeli. To bylo strašně silné. Naprostá exploze emocí nejenom u něj, ale v řadách celého podpůrného týmu. Pro mě to byl asi bod zlomu, kdy jsem si uvědomil, že bych to někdy v životě chtěl taky zažít. Alespoň se o to pokusit. Že je to úplně super.