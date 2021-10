Zdolat La Manche bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, říká amatérský plavec

Vzpomenete na své plavecké začátky?

Jsem ze Stráže pod Ralskem, jako dítě jsem chodil na plavání do bazénu. Nikdy jsem nezávodil, ale voda mě provází v podstatě pořád. Asi dvacet let jezdím na Máchovo jezero, rozhodně se ale nedá říct, že bych byl vrcholový sportovec. K myšlence na La Manche jsem se dostal přes zimní plavání. Bydlím v Praze a před lety jsem vstoupil do prvního plaveckého klubu otužilců. Když kvůli koronaviru zavřeli bazény, chodili jsme v zimě plavat ven. A kamarád, který na La Manche trénoval, se mě zeptal, jestli to nechci zkusit. Zrovna se uvolnily termíny, na které se jinak čeká dva nebo tři roky.

Banán jsem se naučil polykat celý, abych se nezdržoval. Taky jsem jedl nakládané broskve. Kvůli vysokým vlnám jsem neustále lokal slanou vodu a broskve ji dokázaly neutralizovat. Michal Štengl pokořitel průlivu La Manche