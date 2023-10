Báli jsme se teploty a medúz, říkají plavci. Průliv zdolali nejrychleji na světě

Kanál North Channel je dálkovými plavci považovaný za jeden z nejtěžších ve výzvě zvané Oceans Seven, kdy sportovci musí překonat sedm světových průlivů. David Teslík a Lumír Hlaváč z nich coby štafeta dvou plavců mají za sebou La Manche a právě North Channel.

Jaký to byl pocit?

Teslík: Já nerad používám v této souvislosti světový rekord. Je to nejrychlejší přeplavba ve štafetě dvou plavců. Ono moc takových bláznů nezkouší takto plavat. Plavou se buď sólo nebo štafety a ty obvykle v šesti lidech.

Hlaváč: V našem věku nejde už o rekordy, ale o to vše bez komplikací zvládnout a úspěšně přeplavat. A pocit je spíš úlevný, že je to úspěšně za námi a už nemusím znovu do vody.