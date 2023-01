O exotickém jménu, meditaci, i extrémním vyčerpání. Žena sedmi průlivů vypráví

Vodu musíte mít bezesporu ráda. Je něco, co vás na ní štve?

Když je hodně studená. Nevadí mi, když do ní vlezu, pár minut plavu a zase vylezu, ale jakmile vím, že přeplavba bude dlouhá, tak to je něco, co mě neláká a vždycky mě to odrazovalo.

Přesto za sebou máte sedm světových průlivů, které rozhodně teplé nejsou.

Mám, ale já tohle vlastně nikdy neplánovala, přišlo to postupně. Nikdy to nebyl můj sen, právě proto, že je v té sedmičce i neuvěřitelně studený Severní kanál.