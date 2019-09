Ženy jsou sexuálně výstřednější než muži. A je to tak v pořádku. Uzavření monogamního vztahu škodí ženám a jejich...

Tato debata se vede dlouhé roky. Porno zachycuje ženy jako objekty, to je bezesporu. Znamená to však, že podporuje...

Grónsko je krásné. Ale Trump je ostuda, říká Noodles z The Offspring

Je naštvaný na to, co se ve světě děje, ale říká, že to je normální. „Proto jsem začal dělat punk. Některé věci se...