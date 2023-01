Doroste nám jednou noha? Biolog o zázračné regenerační schopnosti buněk

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Čolkovi doroste utržená noha nebo vypíchnutá čočka v oku, rybám dorůstají ploutve. Profesor Jaroslav Petr popisuje, že obří schopnosti regenerace mají i mnozí savci, naši blízcí příbuzní. Organismus člověka v tomto směru pokulhává. To, co nyní nedokáže, však možná jednou zmůže věda. Přijdeme na to, jak uvést člověka do hibernace? A doroste nám třeba amputovaná ruka?