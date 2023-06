Diagnóza: strach. Biolog vysvětluje, proč nás teroristé děsí víc než nemoci

Kdy jste se naposledy opravdu bál a čeho?

Naposledy dnes ráno. Jeli jsme na jatka do Českého Brodu pro materiál na experimenty a předjíždělo nás auto takovým způsobem, že jsem měl opravdu strach. Myslím, že náš život není zase tak úplně bezpečný, jak si mnohdy namlouváme. Ročně u nás na silnicích přijde o život 500 lidí, takže ve chvíli, kdy sedneme do auta, autobusu nebo na bicykl, můžeme být jedním z nich a je jenom na nás, jestli jsme to riziko ochotni podstoupit. Ale asi si to tolik nepřipouštíme, jen nám to občas nějaká situace připomene. Stejně jako mně dnes ráno. Nebo tuhle nedávno, když jsem čekal na autobus do Brna a viděl jsem, jak na přechodu srazilo auto chodce. To pak ve vás pěkně hrkne.

Říká se, že pětadvacet procent vojáků, kteří bojovali ve druhé světové válce na frontě, v některých situacích neudrželo moč nebo stolici.