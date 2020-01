Plavání jsem studoval z online kurzů, říká účastník extrémního triatlonu

Závodu jste se na podzim roku 2019 účastnil úplně poprvé. Na přípravu jste měl rok. Navíc jsem zaslechl, že jste byl až donedávna neplavec. To není zrovna typický profil triatlonisty, ne?

Nebyl jsem úplně absolutní neplavec. Kdyby mě hodili do vody, chvilku bych se nad hladinou určitě udržel. Ale spíš na jednom místě. Tady se však očekávalo, že tomu dám nějaký směr. Takže jsem začal chodit třikrát týdně plavat a snažil se zlepšit svůj plavecký ne-styl. Naučil jsem se i kraul. Pravda, vždy mi při něm přišlo, že se spíš topím, než plavu, ale fungovalo to.

Jak se posouvá hranice mezi neplavcem a plavcem?

Původně jsem zvažoval plavecký kurz, ale nakonec jsem vše nastudoval z online návodů a pomalu se zlepšoval. Nikdy jsem neměl špatný vztah k vodě. Vodu mám rád. A vážně mě mrzelo, že takový krásný sport, jako je triatlon, mě míjí. Tak jsem to napravil. Při Wintermanovi jsem se jen bál, abych v Labi netrefil bójku.

A ostatní fáze přípravy?

Pořídil jsem si „silnici“ a už loni v únoru vyrazil na první cyklistické tréninky. Postupně jsem najezdil kolem jedné tisícovky kilometrů, projel si několikrát celou trať. Běh jsem moc neřešil. Pravidelně už několik let denně běhám šest kilometrů o polední pauze na oběd. Věděl jsem tedy, co mě čeká v každé části závodu. A počítal jsem, že nejtěžší bude právě běh.

Trefil jste se?

Přepočítal jsem se v tom, že jsem závod čekal mnohem náročnější.

Krásný nedělní cyklovýlet

Jak funguje vaše tělo v extrémních podmínkách?

Několik let se už otužuju, jak vzduchem, tak i vodou. Tělo mi funguje v extrémních podmínkách skvěle. Nakonec víc záleží na hlavě než na těle.

Na vašich fotkách jsem viděl, že při běhání do terénu to s oblečením moc nepřeháníte…

Nahé, tedy do půl těla odhalené výstupy na kopce a noření se do ledové vody, to není zase tak zlé. Moje největší zkušenost s chladem a nejnáročnější trasou se odehrála v loňském roce, když jsem absolvoval dálkový běh v rumunských horách. V rámci závodu Transylvania 100k jsem strávil na trase skoro 28 hodin, zdolal jsem 118 kilometrů, s celkovým převýšením 6 700 metrů. Celý závod jsem dal do půl těla. Bylo to zatím to nejtěžší, co jsem absolvoval. Několikrát se stoupalo až do nadmořské výšky 2 500 metrů dolů a zase nahoru.

Možná i proto vám Winterman nepřišel až tak extrémní?

Až jsem byl sám překvapen. Víte, před každým závodem, byť by to byl třeba jen běh na deset kilometrů, jsem před startem vždy lehce nervózní. Tady to probíhalo úplně jinak. Na závod jsem se těšil a neskutečně si ho celý užil.

Užil? To zní dost pohodově. Která partie se vám líbila nejvíc?

Asi trasa kola, protože byla opravdu nádherná. Říká se, že je snad nejhezčí ze všech triatlonů na světě. Byl to pro mě takový pěkný nedělní výlet. Dokonce ani druhý den jsem nebyl nějak zvlášť zmordovaný.

Winterman Závod začíná plaváním v chladném Labi, následuje jízda na kole skrze Českosaské Švýcarsko a Lužické hory, poslední etapa je běžecká a končí na vrcholu Ještěd. Celá trasa obnáší devět kilometrů plavání, 180 kilometrů cyklozávodu a 42,2 kilometru běhu.

První ročník podniku Winterman se konal v roce 2015.



V čem tedy spočívá náročnost celého závodu Winterman? Jenom v tom, že se jeho podstatná část odehrává za tmy a chladu, nebo že je o chlup delší?

Extrémnost závodu se na první pohled zdá být v těch vzdálenostech. Jenže když se zamyslíte, sice je to devět kilometrů plavání, ale při nich vás nese proud. Na kole není 180 kilometrů málo, ale prostě jedete, kocháte se krajinou a najednou jste v cíli. A 42 kilometrů běh? Do finiše vás dotáhne skvělý support. Takže nakonec nespočívá největší díl náročnosti celého Wintermana až tak ve fyzické jako v psychické zátěži. Když si to člověk srovná v hlavě, závodem propluje jako nic. Samozřejmě je potřeba něco natrénovat, ale to jsem v rámci možností nezanedbal.

Kolik stupňů nakonec ta voda na plavání měla? Strašilo se šesti stupni…

Voda měla příjemných dvanáct stupňů. Po třech kilometrech plavání mě začala brát křeč do lýtka, ale uplaval jsem to s jednou nohou.

Když nemůžu, říkám si, že už to je jen kousek

Jakou roli má na takové trati support, závodníkova podpora?

Klíčovou a zásadní. Mou podporou byl švagr Lukáš Kouba a jako kameraman můj syn Láďa Bašek. Prvním jejich úkolem je po plavání vás vyndat z vody, převléknout do cyklistického a posadit na kolo. A zajišťovat po cestě občerstvení a technickou pomoc v případě defektu. Pro mě byla největší podpora psychická, když se mnou posledních 20 kilometrů střídavě běželi. Tímto bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat.

Dlouhodobý lidský fyzický výkon má hranice. Vědci je nalezli Limity jsou jen v hlavě, říká se v extrémních sportech, které testují hranice lidského výkonu. Není to celá pravda. O tom, co dokážeme, rozhoduje naše schopnost zpracovávat při dlouhodobé fyzické námaze kalorie, a ta má strop, tvrdí studie. Dodává, že mezi vytrvalostní sportovkyně lze počítat i těhotné ženy.

Profil cykločásti závodu připomíná záznam EKG, jedna houpačka za druhou. Co vám při jízdě táhlo hlavou? Byl vůbec čas nad něčím přemýšlet?

Trať je velmi kopcovitá. A to mě na tom baví. Pamatuji si, že když jsem jezdil jako dítě na kole, kopce jsem nesnášel. Teď když se jedu projet, naopak je vyhledávám. Je to asi nějaká úchylka. Závod je dlouhý, takže má člověk času na přemýšlení dost. Rodina, práce, projekty. Ale nejvíc času jsem se jen kochal krajinou Českosaského Švýcarska.

Jak jste reagoval na „no-support“ zóny, úseky trati, kde jste byl sám za sebe?

Nebyly příliš dlouhé a ani jsem je moc neregistroval.

Co si říkáte, když už nemůžete? Protože stačí pohled na převýšení stezky na cílovku, Ještěd, aby jednomu došla slova…

Finále na Ještěd je opravdu pěknej kopeček. Ale každý kopec má někde svůj vrchol a končí, ne? Takže když už nemůžu, říkám si, že už je to jen kousek.

Jak vyvážené byly síly účastníků? Nerozhodovala ve finále o vítězi spíš šťastná náhoda než kondice?

Trasa je dlouhá a chumel závodníků se rychle roztahal. O první místo byl pěkný boj, který nakonec vyhrál Lukáš Pazdera, který asi dva kilometry před cílem předběhl Davida Jílka, dvojnásobného vítěze z roku 2017 a 2018. Chvíli za nimi doběhl na třetím místě Jan Venca Francke a na čtvrtém naše triatlonová legenda Petr Vabroušek.

Václav Bašek Narodil se v roce 1974, žije v Žalanech. Vystudoval průmyslovku. „Se synem v Teplicích prodáváme a servisujeme výpočetní techniku,“ prozrazuje.



Ukázalo letos počasí závodníkům svou nevlídnou tvář?

Počasí se naopak vyloženě povedlo a hodně zjednodušilo náročnost závodu. Celý den bylo krásně slunečno, nefoukal vítr. Co víc si přát na pěkný nedělní výlet? Nejspíš i proto se v letošním ročníku postavilo na start 73 borců a jen jeden nedokončil.

Měl jste vy sám ambice na umístění?

Jediná moje motivace byla závod dokončit a včas proběhnout časový limit ve 22:30, který byl jedenáct kilometrů před cílem. Tam jsem měl, mimochodem, náskok asi dvě hodiny. Na druhé straně, časy nejrychlejších borců jsou těsně pod jedenáct hodin, a já byl na trase 16 hodin 16 minut. Že šance na umístění nejsou, mi bylo jasné hned po startu, kdy se mi v Labi začaly rychle vzdalovat červené blikačky ostatních závodníků. V celkovém pořadí jsem skončil na 56. místě.

Máte pocit, že vám Winterman dal něco, co už vám nikdo a nic nesebere?

Dal mi můj první triatlon. A rovnou v ironmanské vzdálenosti. Byl to silný, hluboký a dlouhý zážitek, který mi z paměti opravdu nikdo nevezme.

Zkusíte to za rok znovu?

Rozhodně.