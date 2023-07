Jak snížit krevní tlak: studie odhalila nejúčinnější cvičení

Výzkum dvou britských univerzit byl přitom obsáhlý, opíral se o 270 klinických testů s téměř šestnácti tisícovkami účastníků a účastnic. Zajímalo je, jaký dopad na krevní tlak má aerobní cvičení, dynamický silový trénink, jejich kombinace, vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) a izometrická cvičení, tedy aktivita založená na kontrakci svalů, aniž by měnily svou délku.

Autoři práce, která vyšla v magazínu British Journal of Sports Medicine, sledovali, jaký dopad mají tyto jednotlivé druhy cvičení na systolický i diastolický tlak. Výsledky byly přesvědčivé.

Dvakrát účinnější

O kolik jednotlivá cvičení sníží krevní tlak 8,24/4 mmHg : prkna a dřepy o stěnu (izometrická cvičení)

: prkna a dřepy o stěnu (izometrická cvičení) 6,04/2,54 mmHg: smíšený silový a aerobní trénink

smíšený silový a aerobní trénink 4,55/3,04 mmHg: dynamický silový tréninku

dynamický silový tréninku 4,49/2,53 mmHg: aerobní trénink (běh,jízda na kole)

aerobní trénink (běh,jízda na kole) 4,08/2,50 mmHg: HIIT (vysoce intenzivní intervalový trénink, rychlé, krátké fáze velmi intenzivního cvičení s pauzami)

Výrazný účinek na snížení krevního tlaku přisoudila studie podle listu The Guardian všem fyzickým aktivitám, které do své pomyslné soutěže zařadila. To je první dobrá zpráva. Prospěšné bylo aerobní cvičení, posilování jako například kliky nebo dřepy i HIIT. Jenže nejefektivnější bylo s přehledem izometrické cvičení, krevní tlak snižovalo dvakrát účinněji než ostatní.

Podle Jamieho O´Driscolla, kardiovaskulárního fyziologa z Canterbury Christ Church University, který se studie účastnil, je to proto, že statická kontrakce nejprve stlačí cévy, které přivádějí do aktivovaných svalů krev. To přívod krve do svalu během cvičení sníží, tedy i přísun kyslíku. Po svalovém uvolnění se cévami prožene velký příval krve, to izometrická cvičení odlišovalo od ostatních a právě to tedy mohlo být zdrojem jejich efektivity při regulaci krevního průtoku.

Při boji s hypertenzí, která vede k vážným kardiovaskulárním nemocím, by tedy zdravotnictví mělo podle autorů práce doporučovat právě tento typ cvičení. Uvádějí dokonce i dva konkrétní cviky, prkno známé též pod svým anglickým názvem „plank“ a sedy u stěny.

Sed u zdi: Postavte se zády ke zdi, pomalu klesejte dolů, až budete mít stehna rovnoběžně s podlahou. Nohy jsou v pravém úhlu, kolena nepřesahují špičky. Setrvejte tak nejméně jednu minutu. Nejprve je to jako nic, ale s prodlužujícím se časem dá sed u stěny zabrat.

A mají rovnou konkrétní doporučení. „Sedy u stěny po dvě minuty, ve čtyřech opakováních s dvouminutovým odpočinkem mezi nimi, jsou účinnou cestou jak snížit váš krevní tlak,“ ilustruje model na příkladu jednom ze cviků O’Driscoll. Zdůrazňuje však, že toto izometrické cvičení zaměřené na boj s hypertenzí nemá vytlačit jinou fyzickou aktivitu, nemůže být její náhražkou. „Mělo by se provádět spolu s jinými cvičebními způsoby. Cílem je poskytnou maximální rozsah cvičebních možností, ne je omezovat,“ připomněl.

Recept doporučovaný jeho studií však není bez rozporů. Potíž je, že jednoduše není pro každého, fyzická kondice mnohých mužů a žen na ně nedosáhne. Tím spíš nemohou nahradit jiné druhy tělesného pohybu, upozorňují odborníci.