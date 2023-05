Omládly o pět let, za osm týdnů. Pokus dokázal snížit biologický věk žen

Měly předepsané změny v životním stylu, vědci však účastnicím experimentu přesně vyměřili i dávky doplňků stravy. Žádná z žen zadání nedodržela do puntíku. I tak po osmi týdnech vyšetření prokázala, že si díky programu snížily biologický věk v průměru o pět let. Funguje to i u pánů. Přečtěte si jak.