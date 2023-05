Sedavá práce ničí zdraví. Existuje však prostá a levná prevence

Neprospívá a škodí. Výčet problémů, které sezení způsobuje, je dlouhý, patří mezi ně nezdravé hladiny cholesterolu, zvýšený krevní tlak, vysoké hladiny krevního cukru, varuje například prestižní klinika Mayo. Harvardova univerzity doplňuje, že vědci zatím nevědí, proč má dlouhé sezení tak devastující účinky na zdraví, přidává však hypotézu, že kvůli němu ochabují naše největší svaly, proto si odebírají málo glukózy z krve, čímž zvyšují rizika cukrovky typu B.

Ani pravidelné cvičení přitom dopady sedavého životního stylu neeliminuje, přiznává server Better Health. Vysedávání si zdravotní trable, například metabolický syndrom, vynutí i tak.

Studie vydaná v magazínu Medicine & Science in Sport & Exercise se proto snažila zjistit, jak následky osmihodinového sezení v práci neutralizovat účinně.

Tělesné svačinky. A fungují i ty malé

Ve své laboratoři proto kolektiv Keitha Diaze z Kolumbijské univerzity přiměl muže ve středním a vyšším věku sedět osm hodin denně. Po pět dní, pro každý jim však tým vyměřil jiný scénář. Jednou měli sedět konstantně, mohli si jen odskočit na toaletu. Zbylé dny sezení prokládali fyzickou činností, ovšem v různých strategiích, někdy si například měli dopřávat pětiminutové chůze jednou za hodinu, jindy minutové procházky každých třicet minut.

Cílem bylo zjistit, zda se takové „fyzické přesnídávky“, které rutinu sezení přeruší, projeví na zdravotních parametrech účastníků a účastnic experimentu. Především vědce zajímaly hladiny krevního cukru a hodnoty krevního tlaku. Měření přitom přinesla nadějné hodnoty.

Nejefektivnější byla pětiminutová lehká chůze každou půlhodinu. „Především snižovala hladinu krevního cukru po jídle téměř o šedesát procent,“ uvádí v magazínu The Conversation Diaz. O čtyři až pět bodů tyto přestávky umenšovaly i krevní tlak, ve srovnání s nepřerušovaným sezením.

Snižovat tlak pomáhaly však i méně časté a kratší procházky. Na glykemickou odpověď byly vhodnější ty delší, častější a s vyšší intenzitou. Matthew Buman z Arizonské státní univerzity přitom pro server CNN upozorňuje, že se Diazova pokusu účastnili zdraví lidé. Těm s chronickými potížemi mohou procházkové pauzy přinést zdravotní benefity ještě větší, soudí.

Studie přitom rovněž prokázala, že chůze, která narušuje rutinu sezení, prospívá i psychice a náladě.

Diaz připomíná, že o následcích sedavé práce víme již zhruba jedno desetiletí. Proto by se jí mělo dostat stejné péče a stejně pregnantních doporučení jako například stravování. „Stejně jako dovedeme říci, kolik zeleniny a ovoce by se mělo jíst a jak moc by se mělo cvičit, bychom potřebovali předložit lidem specifické návody, jak bojovat s následky sezení,“ soudí. Svůj výzkum považuje za krok oním směrem.

Kromě toho by chtěl vyslat vzkaz zaměstnavatelům, sdělit jim, že sezení je riziko povolání, a připomenout, že nemocný člověk není produktivní. Upozorňuje rovněž, že stání u psacích stolů problémy neruší. „Nejsem si jistý, že existují pevné vědecké důkazy, že je stání skutečně lepší než sezení. Obávám se, že lidé mají falešný pocit, že jsou zdravější, protože při práci stojí u výškově nastavitelného stolu, zatímco na tom asi nejsou o moc lépe,“ líčí.