VIDEO: Náš reportér vyzval MMA zápasníka na souboj. A bolelo to

Viktor Pešta, Magda Šormová nebo Ondřej Skalník. I tyto hvězdy MMA byly vychované v Pentagymu Praha – klubu, který koncem 90. let spoluzaložil držitel mnoha titulů v zápasení Daniel Barták.

Nyní tu mají bezmála sto svěřenců. Vydal jsem se mezi ně.



„V první půlce tě naučíme postoj, pak si zkusíš zem a obranu,“ říká mi Daniel. Poté se otáčí na zápasníka Michala Nepraše: „A pak by bylo dobrý, kdybyste se zavřeli do klece, ty ho hodíš na zem a tam ho zmlátíš.“



Nejdříve se tedy učím vystřelit ruku vpřed. „Ale nedělej virtuóza,“ naráží Dan na mou hlavu nakřivo. Pak zapojíme i nohy. Poskakuji po tělocvičně, střílím ruce před sebe a už si připadám jako ti kluci na zápase. „Supr, ty jsi talent, člověče,“ chválí mě trenér.

Poté ke mně přichází Michal. Učíme se spolu, jak se mám bránit na zemi. „Tvoje práce teď bude si pro ty ruce chodit. Zavírat ho, aby tě nemohl mlátit,“ zní instrukce. Snažím se, ale k jeho rukám se mi vůbec nedaří dostat, natož ho sevřít. Postupně se však zlepšuji, učím se, jak ho uškrtit a upáčit.

„Dřív, když jsem závodil já, nebyla pravidla přesně daná. Mohlo se víc věcí, například kopy do genitálií, hlavičky...“ vzpomíná Daniel Barták, který získal mimo jiné dva tituly mistra republiky ve Vale Tudo. „Za regulaci jsem rád, kopy mezi nohy mi zhola neschází.“



„Pro někoho je to možná tupé mlácení, ale například ona práce na zemi má hlavu a patu, rozhodně u toho musíš přemýšlet. Ti lidi vědí, co mají dělat a jak ony techniky navazují. Je to taková šachová partie, na každý tah je protitah,“ vysvětluje Barták.



Po hodině tréninku přichází okamžik, kdy si to jdeme s Michalem rozdat do klece. Všem je jasné, jak to dopadne, nicméně já se nevzdávám.

Dan se mě snaží motivovat a zpoza ringu křičí „Dělej!“ nebo „Neřvi!“ To když jsem si dovolil zaúpět. „Tak se snaž, ty vole,“ zkouší mě povzbudit.

Celkem jsme si dali tři dvouminutová kola. I když byl Michal oproti svému standardu rozhodně něžný, mydlil mě pěkně. V noci jsem nemohl otočit hlavu ani na jednu stranu, do normálu se vše srovnalo po třech dnech. Tupá agrese MMA rozhodně není, bolet však samozřejmě dovede.