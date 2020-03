VIDEO: Lekce break dance. Reportér se pokusil stát za hodinu tanečníkem

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Taneční školu provozuje Honza Pentifull v pražských Kasárnách Karlín. Učí už více než deset let a patří k nejlepším tanečníkům break dance u nás. Právě on má za úkol ze mě během hodiny udělat tanečního mága.

„Pojďme se rovnou rozcvičit,“ vítá mě v sále. Po klasických prvcích, které každý známe z tělocviku, se pouštíme do základního kroku.

„Breakin se skládá z několika základních částí. Top rock jsou čistě kroky nahoře, při go dance se přemísťuješ na podlahu,“ vyjmenovává Honza, až se dostává například k power moves, což jsou otočky na hlavě. Jsem zvědav, ke které části se zvládneme propracovat.

Při break dance je pořád důležité být uvolněný. I když jsou kroky zpevněné, pořád vycházejí z pohody. Já jsem možná uvolněný až moc.

„Máš takový jazzový ručičky,“ naráží Honza na moje pohyby. „Takový přiteplený, že?“ dávám mu najevo, že tuším, co chce oním jazzem decentně říct. „V pořádku, každý má svůj styl. Break dance je hrozně freestylový, jde o to, ukázat, co je v tobě,“ dodává následně. „Takže já mám prostě jazz styl,“ uzavírám.



První pohyby, které se učíme, vypadají jednoduše. Dokonce se objevuje i salsa. Pak už se však přesouváme na zem a začíná přituhovat. Když už si myslím, že tak nějak vím, zavelí Honza, že zkusíme zrychlit.



The Legits Blast Jedna z nejprestižnějších evropských break dance soutěží letos odstartuje v Praze. V termínu od 6. do 8. března se v pražském klubu Tresor utkají přední čeští, slovenští, ale i zahraniční tanečníci. V plánu jsou také workshopy nebo taneční party. K vidění budou ty nejlepší taneční výkony, které lze v tomto odvětví vidět.

Čas běží. A my se pak dostáváme i k prvkům, kdy celé tělo položím na ruce a zamrznu. Jsem u vytržení, že jsem to dokázal. „Tomuhle prvku se říká baby freeze, to znamená, že ho zvládnou i mimina,“ konstatuje Honza a jde mě učit svíčku na rameni.

„Nedá se říct, který trik v break dance je nejnáročnější. Jsou náročné kousky, kterým člověk obětuje spoustu hodin, ale například já jako porotce hodnotím komplexnost. Že tanečník umí všechno, nevyniká jen v jednom směru, ale dokáže pojmout a ukázat vše. Vysoko se dnes hodnotí, když v dnešní době přijde někdo mladý, kdo má svoje pohyby, protože to je dneska vzácnost, naučit se něco svého je strašně těžké. Pro úspěch tanečníka je to však podstatné,“ popisuje lektor.

Po šedesáti minutách lekci zakončujeme a blížíme se do finále, čeká nás taneční battle. Sálem zní hudba a Honza i já se jdeme předvést.