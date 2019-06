VIDEO: Cvičit mezi dvanáctkami je dřina, říká elitní česká kulturistka

Jste na špici české kulturistiky, v její kategorii „physique“. Trénujete sama, nebo máte svou holčičí grupu?

Zatím jsem žádnou takovou nenašla, je to i proto, že chodím do fitka pozdě večer, po práci.

Máte trenéra?

O trénincích cvičím sama, mám konzultanta ohledně stravy.

Zmínila jste práci… Jste policistka, jak se to s posilovnou kloubí?

Kombinuje se to špatně, ohledně regenerace čím dál tím hůř. Když ráno vstanete v pět hodin, jdete na dvanáctku do práce, pak do fitka, mezi šichtami spíte pět hodin… Třetí den už pak cítím značnou únavu.

Celý rozhovor v pořadu Drive na Óčku Lenka Ferenčuková bude jedním z hostů pořadu Drive na televizi Óčko v neděli 9. června ve 22:00 hodin. Povídal si s ní Jakub Buba Ouvín.

Nedávají vaši postavu u policie za vzor?

Ne, to ne. (smích)

Prozraďte, jak vypadá váš cheat day, kdy můžete hřešit? Dva hamburgery, litrovou kolu, tyčinky?

Já jsem spíš na sladkosti…

A během týdne?

Dodržuju jídelníček. Někomu by asi přišel nudný, má klasické položky, vařená zelenina, vejce, maso na pánvi nebo pečené, ryba, rýže, avokádo…

Váš trénink je nyní objemový, nebo už spíš přibírat nechcete?

Chci zůstat v takovémto objemu, mým cílem je vyrýsovávání svalů. Proto musím u tréninků přemýšlet, jde o to svaly zkvalitňovat.