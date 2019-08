Chlapi mi píšou, že sní o tom, že je zvedám, říká strongwoman

Se sportem jste začala u boxu. Kudy od něj vedla cesta až ke strongwoman?

To je dlouhý příběh. Jsem holka ze statku a měla jsem problémy s váhou. Celé dětství jsem byla šikanovaná: „To je ta tlustá ze statku, od bejků…“ A já se kousla, našla jsem silnou vůli, zhubla jsem a začala chodit na box. Tam jsem zjistila, že mi to jde, a nedokázala si ani představit, že bych dělala něco jiného.

Proč jste tedy s boxem skončila?

Měla jsem zraněnou achilovku, do toho jiný problém s nohou. Mám asi geneticky slabé achilovky, a jak při boxu člověk poskakuje na špičkách, nedělá to dobrotu. Proto jsem si dala pauzu, samozřejmě jsem měla bez boxu deprese. Pak jsem potkala přítele a začala takhle blbnout. Závody strongwoman mě strašně chytly. Ale ještě mezitím jsem okusila bodyfitness.

To je co?

Lehčí forma kulturistiky. Chtěla jsem mít hezké tělo, být krásná princezna. Ale rychle mě to přešlo, je k tomu potřeba dieta, která je docela masakr. Za čtyři měsíce jsem zhubla přes pětadvacet kilo, byla jsem úplně vysušená. Musela jsem si vzít volno v práci, stávalo se mi, že jsem šla na nákup a musela se pětkrát zastavit, protože jsem byla dehydrovaná. Lidi, co to dělají, mají fakt můj obdiv.

Kolik jste vážila?

Celý život mám váhové výkyvy, přiberu dvacet kilo, shodím dvacet kilo. Vždycky jednou za dva roky takhle krásně nakynu a pak to zase všechno shodím. Teď čekám zase na to období, kdy zhubnu. Shazovala jsem na pětapadesát kilo. To jsem měla kolem sedmdesáti, teď mám kolem devadesáti.

K síle strongwoman to asi patří, ne?

Myslím, že to tak fakt je. Že když jsem takhle obalená, svaly trochu chráním. Kdybych byla vysušená, bylo by větší riziko zranění, mohla bych si něco přetrhnout. Ale jak je to vše obalené tukem a vodou, cítím se zdravější, živější, živočišnější, víc utáhnu.

Joe Greenstein byl silák, který původně neměl přežít Dokázal svou silou zabránit v rozjezdu letadlu, udržel na desce nad sebou čtrnáctičlenný dixielandový soubor a sám pomlátil dvacetičlennou partu nacistů. Příběh siláka Josepha Joe Greensteina, jemuž se říkalo Mighty Atom, fascinuje o to víc, že původně neměl jako slaboučké dítě vůbec přežít.

Síla, kterou na závodech, exhibicích předvádíte, pro mnoho lidí není spojena s ženskostí. Jaké jsou reakce?

Všímám si dvou, respektive tří typů reakcí. První jsou jasné hejty: „Bože, vypadá jako chlap, je tlustá, proč to dělá?“ To úplně ignoruju. Každý by měl dělat, co ho baví a naplňuje, bez ohledu na to, co si kdo myslí. Druhé reakce jsou: „ Ta je teda hustá, když kamion utáhne chlap, dobrý, ale když to dá baba, to je neskutečný. Třetí varianta jsou vlastně úchylové. Ti to vyloženě obdivují, píšou nám, že by chtěli, abychom je zvedali nad hlavu, abychom si je vzali a tak.

Chlapi vám píšou: Já bych chtěl, abyste se mnou jela série na bicák, ano?

Bohužel je to tak.

Vy přítele máte. Taky utáhne kamion?

Už ano. Dotáhla jsem ho k tomu já. Zpočátku si jen tak šolichal ve fitku nějaké fitness cviky, teď už je ale chlap. Já potřebovala, aby mi někdo na závodech dělal support. Já se sice bavím, srandičky, srandičky, ale když jde na věc, potřebuju mít u sebe někoho, kdo mi podá magnesium, vosk, utře to ze mě, jsem taková princezna. Jemu se to zalíbilo a začal závodit taky.