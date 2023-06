VIDEO: Silák vozíčkář utáhl desetitunový kamion. Složil světový rekord

Někdejší profesionální voják se siláckých soutěží začal účastnit v roce 2010. O čtyři roky později se jeho život obrátil naruby, diagnostikovali mu roztroušenou sklerózu, nakonec skončil na vozíku. A dnes nezastírá, že se s onemocněním vyrovnával těžko. „Když jsem se o nemoci dověděl, upadl jsem do deprese. Vůbec jsem si nebyl jistý tím, co bude, netušil jsem, jak tím proplout,“ cituje jej server Times Now.

Pak poznal sportovní svět vozíčkářů. Začal zase se silovým tréninkem. „Strongmanství mě vytáhlo z deprese a dalo mi zpět sebevědomí. Nasměrovalo mě víc k tomu, co můžu, než k tomu, co nemůžu dělat,“ uvedl v roce 2022 pro agenturu BBC. Dodal: „Kromě rodiny, samozřejmě, je pro mě svět strongmanů všechno.“

A potom mu jeho kamarád řekl, že by nikdy neroztáhl desetitunový kamion.

„Chtěl jsem mu dokázat, že se teda plete,“ uvedl Walsh pro Nation World News. Při přípravě se zaměřil hlavně na sílu zad a rukou.

„Když to podstupujete na vozíku, záleží hlavně na rukou,“ líčil. Přiznával však, že obtížné bylo vyhnout se při tak specifickém tréninku zranění.

Desetitunovou výzvu nakonec pokořil. Dál pomýšlí na dvakrát tak těžký kamion. A pak? „Pak počkám, až mě někdo zkusí překonat – a potom dám pětadvacet,“ plánuje.