Arnoldovi všechna čest, ale dnes jsme větší, říká kulturista Pavel Beran

Slyšel jsem názor, že současná kulturistika je v takovém extrému kvůli sociálním sítím, protože fanoušci chtějí, abyste byli stále větší. Co o tom soudíte?

Myslím, že to tak není. Kulturistika se vždy projevovala tak, jak jí umožňovala doba, zkušenosti, vědomosti z biochemie, mechaniky. A pořád se vyvíjí, nacházejí se nové systémy, praktiky.

Váš sport se tedy vyvíjí přirozeným tempem?

Fanoušci kulturistiky chtěli vždy vidět obrovské, vyrýsované, tvrdé a plné svaly. Na mírně osvalené kluky se můžete dívat na pláži u moře nebo na koupališti. Kulturistika spočívá v extrémech stejně jako jakýkoli jiný profesionální sport. Sociální sítě ovlivnily kulturistiku pouze v tom, že už to není o tom zavřít se na rok do sklepa, tvrdě dřít, striktně dodržovat sedm jídel denně v přesný čas, trávit ufuněné hodiny na kardiu. Dnes je to o tom vypadat trochu k světu, použít správný filtr a poslat fotku do světa, a tím ukázat, jaký jsem „hrdina“. To mě mrzí.

Mezi úspěchy Pavla Berana patří: 1. místo na Arnold Classic Europe 2016 - v kategorii juniorů

- v kategorii juniorů 1. místo na EVLS Prague Showdown 2016 - v kategorii juniorů

- v kategorii juniorů 1. místo na EVLS Prague Showdown 2016 - v kategorii muži

- v kategorii muži 1. místo na EVLS Prague Showdown 2016 - v absolutním pořadí

- v absolutním pořadí 4. místo na EVLS Prague Showdown 2018 - v kategorii PRO OPEN

Nejslavnější kulturista všech Arnold Schwarzenegger poměrně ostře vystupuje proti vypouklým břichům těch nejúspěšnějších kulturistů (pozn. red.: vypouklá břicha se přisuzují především zvětšeným orgánům vlivem užívání steroidů). Není to od něj s ohledem na kontext doby vlastně pokrytectví?

Je fakt, že velká břicha nejsou tak estetická. Ale jsou vlastně daní za extrémní množství hmoty. Potřebujete utáhnout x kil, potřebujete i větší orgány, větší žaludek, sníte toho mnohem víc. Arnoldovi všechna čest, ale Arnold měl kolem 110 kilogramů, při jeho výšce mají dnes závodníci kolem 130 kilogramů. Pokud někdo chce uživit tak obrovské a nepřirozené množství svalů, musí sníst obrovské objemy jídla. Otázkou zůstává, zda veřejnost má ta břicha vidět. Správný kulturista by si ho měl pohlídat.

Jak? Prostě ho zatáhnout?

Kulturistika spočívá v pózování, takže i když nepózujete při porovnávání, když stojíte někde opodál, pořád jste na pódiu, pořád na vás koukají jak porotci, tak diváci. Takže je pořád potřeba být profesionál, snažit se to břicho pohlídat. Já mám rád brutální, extrémní kulturistiku, tak bych chtěl jednou vypadat, ale zároveň bych rád udržel estetiku, rozhodně bych nechtěl být obluda.

Co takový Kai Greene, to je obluda?

Svým způsobem ano, ale za mě je to špičkový kulturista, dnes už bohužel nezávodí. Ale to je genetická třešnička, takových lidí je pár na světě, kteří mají předpoklad, aby nakonec vypadali až takto.