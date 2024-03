Děti nebudou, registrované partnerství možná, říká kulturistka Věra Mikulcová

„Kulturistiku dělám přes dvacet let. Co se týká změny mého vzhledu, bývala jsem kdysi obézní. Vážila jsem 94 kilo, ale ne ve svalech, ale ve špeku. Tělo se mi pak postupem času pomaličku rok po roce výrazně měnilo a svaly narůstaly. Už je to dávno, bylo to opravdu postupné a průběžné, myslím si, že tak to má být,“ prozradila Věra Mikulcová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách na Nově.

O kulturistce se často píše, že je příliš maskulinní a vypadá spíš jako muž. Ona je však se svým vytouženým vzhledem naprosto spokojená. „U mě to byl cíl takto vypadat. I když se oprostím od závodní kulturistiky, tak se mi líbí a vždycky dám přednost člověku, který trochu cvičí a má nějaké tvary. Odjakživa se mi líbí, když je člověk svalnatý, za tím cílem jsem si šla i já. Ideálem krásy je pro mě symetrie,“ vysvětluje šampionka, která během sportovní kariéry posbírala mnoho ocenění.

„Nemůžu zapomenout na svůj úplně první závod, ten byl v Torontu v Kanadě v roce 2015. Tam jsem skončila druhá. V roce 2023 jsem dostala nominaci na Masters Olympia, to je taková má další nejlepší vzpomínka. Závodím ob rok, takže letos mám objemovou a odpočinkovou fázi. Pořádně cvičím a stravuji se do objemu. V roce 2025 si zase vyberu nějakou nominační soutěž na Olympii a půjdu závodit,“ říká.

Make-up a něžnější vizáž na Věře Mikulcové kromě závodů neuvidíte. „Líčení používám pouze na závody, nebo při focení na rozhovory, pokud to někdo vyžaduje. Jinak to moc neřeším. nejraději mám kraťasy, tepláky a trička. Když se jde do společnosti, tak společenský oblek, to by měl mít každý. Ale pracuji ve svém fitku, takže chodím skoro pořád ve sportovním. V podpatcích mě určitě neuvidíte, to by musela být nějaká obrovská sázka, že bych se s někým vsadila,“ směje se sportovkyně.

Život kulturistky je náročný po fyzické i psychické stránce. Věra má ve svém životě stabilní oporu v podobě partnerky Jany, se kterou je už jedenadvacet let. „Když děláte kulturistiku, potřebujete, aby ten druhý byl tolerantní. Když se připravujete na závody, jsou to přibližně čtyři měsíce diety. V podstatě jen jíte, spíte a cvičíte. Občas si vyjedete na výlet, ale celý život se tomu přizpůsobuje. Je štěstí, že mám Janu, která mi pomáhá. Dokáže se obětovat pro druhého, což se málokdy vidí,“ říká Mikulcová.

Věra Mikulcová (2007)

Bavily jsme se o registrovaném partnerství, ale když jsou dva spolu, myslím si, že není potřeba k tomu mít nějaké razítko. Pokud se na to ale podívám třeba z ohledu kvůli zdraví, neříkám do budoucna že ne. Co se týká rodiny, máme dva mini psy, to nám bohatě stačí. Na tom jsme se také shodly, děti určitě nebudou. Jak říkám – pohlídat a vrátit,“ dodává se smíchem kulturistka.

Věra Mikulcová se narodila 16. listopadu 1981 v Jihlavě. V mládí se nejprve věnovala basketbalu, ovšem s tím skončila v juniorském věku. Při jedné z lékařských prohlídek ji doktor pokáral, že je příliš obézní, tak se začala zajímat o kulturistiku, které naprosto propadla. Na profesionální závody pravidelně létá i do Ameriky a Kanady.

V roce 2015 se dokonce dostala do České knihy rekordů jako nejmladší a zároveň nejtěžší kulturistka světa. Před několika lety si splnila jeden ze svých snů a otevřela si v rodném městě fitness centrum. Fitness Factory provozuje se svojí přítelkyní Janou.

VIDEO: Věra Mikulcová – Doping v profesionální kulturistice je normální: