Vlastimil Picek se narodil 25. října 1956 v Turnově. V roce 1975 vstoupil do armády, vystudoval Vojenskou akademii v Brně. Během vojenské kariéry absolvoval ještě několik dalších vojenských studijních programů.
V československé armádě si prošel funkcemi od staršího rádiového mechanika po náčelníka skupiny velitelství letectva a protivzdušné obrany státu, následně působil jako náčelník několika útvarů, sekcí a oddělení. Pracoval též jako bezpečnostní ředitel ministerstva obrany.
Od roku 2003 působil ve funkci náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Po čtyřech letech pak přesídlil na post náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Je držitelem Záslužného kříže ministra obrany České republiky III. stupně a Medaile za službu vlasti. Z armády vystoupil v roce 2012.
Politická dráha Vlastimila Picka
- V roce 1977 vstoupil do Komunistické strany Československa, vystoupil z ní v roce 1990.
- Ihned po odchodu z armády v roce 2012 se začal angažovat v politice. Od září zastával pozici prvního náměstka tehdejšího ministra obrany Alexandra Vondry ve vládě Petra Nečase.
- V březnu 2013 jej prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem obrany jako nestraníka za již neexistující stranu LIDEM Karolíny Peake.
- Ve funkci jako jediný ministr zůstal i po pádu Nečasovy vlády, kdy si jej jako nestraníka zvolil Zemanem pověřený Jiří Rusnok. Po předčasných volbách jej v lednu 2014 vystřídal Martin Stropnický (ANO) a Picek se stáhl z vysoké politiky.
- V roce 2014 vstoupil do lokálního hnutí Podpora občanů v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. V komunálních volbách se stal členem zastupitelstva, které jej následně zvolilo starostou.
- O rok později se stal předsedou hnutí. Mandát starosty jednou obhájil a nyní se snaží o návrat do funkce. Zastupitelem je nepřetržitě od roku 2014.