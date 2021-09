U příspěvku na bydlení chci větší roli obcí, říká lídr SPOLU na Ústecku

ODS má v Ústeckém kraji díky některým výraznějším tvářím dlouhodobě už své určité postavení. Vaši kolegové z TOP 09 a KDU-ČSL už ale tak vidět nejsou. Věříte, že dají voliči vaší koalici svůj hlas?

Dohoda o spolupráci vznikla na celostátní úrovni tak, aby nám umožnila vyhrát. A já věřím, že hrajeme o vítězství. TOP 09 i KDU-ČSL asi u nás nemají takové pevné pozice a patří k méně výrazným stranám, ale naopak na Moravě má zase KDU-ČSL velmi silné postavení. Každý kraj má svá specifika a při sestavování koaličních kandidátek muselo v každém regionu dojít k určitému kompromisu.

S jakými hlavními prioritami i s ohledem na kraj jde uskupení Spolu do říjnových voleb?

Ke spravování je toho v naší zemi hodně. Síla naší koalice je v tom, že vždy jsme se napříč stranami snažili hospodařit se státními financemi zodpovědně. Mnohdy se to s tou zodpovědností až „přehnalo“. Narážím tím na rok 2012, kdy se státní financování utáhlo příliš a zaplatili jsme za to hodně velkou cenu. Teď jsme však v opačném extrému, při šestiletém období růstu vláda neušetřila vůbec nic. K tomu se přidává současný populismus vlády, kdy se neustále zvyšují mandatorní výdaje, jako jsou mzdy státních úředníků i jejich počet, důchody, sociální dávky… To vše jsou obrovské výdaje, které vůbec nesouvisí s covidem. Problémem je hlavně tempo růstu státního dluhu, státní dluh se za poslední dva roky zdvojnásobil! Ještě chvíli a budeme mít stejný problém, jako mělo před několika lety Řecko. Naší prioritou je tak se zadlužováním něco udělat. Na rozdíl od současné vlády, která s tím nechce dělat vůbec nic. Ostatní kroky záleží na okolnostech, jak se vyvíjí celková situace. Během transformace v 90. letech říkal Václav Klaus, že budeme hrát šachovou partii. Myslím si, že přesně tak je potřeba přemýšlet i dnes. Neexistuje univerzální řešení, ale každý následující krok bude potřeba vyhodnotit i se všemi jeho důsledky.

Ve sněmovně jste momentálně jediný poslanec ODS za Ústecký kraj. Jaká témata jste řešil a vyřešil?

Po celou dobu jsem byl členem výboru pro obranu, jehož problematika mě zaujala. Jen má jednu nevýhodu, nechodí do něj tolik legislativních návrhů předkládaných parlamentu. O to víc jsme se ve výboru věnovali velkým, strategickým záležitostem na ministerstvu obrany. Tím, že jsem z Ústeckého kraje, tak jsem kolegům například pomáhal připravit a prosadit návrh „Třikrát a dost“. Novela zákona se týká částečného odebírání doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí všem, kteří se opakovaně dopouštějí závažných přestupků.

Karel Krejza (53 let) Vystudoval MFF UK, obor teoretická jaderná fyzika.

Od roku 2010 je litoměřickým místostarostou.

V letech 2012 až 2016 byl krajským zastupitelem.

Poslancem se stal v roce 2017. Ve Sněmovně se věnuje oblastem školství a obrany.

K jeho zálibám patří cyklistika a hokej, ale také sportovní létání, cestování a četba.

Od letošního února působíte ve sněmovním Podvýboru pro regiony v transformaci. V jednom z rozhovorů jste zmínil, že uhelná transformace našeho kraje bude problematická a je potřeba nastavit podmínky pro čerpání peněz z EU. Jaké ty podmínky podle vás mají být?

Za mě bychom měli náš kraj více zvýhodnit. Dlouhodobě tu byl rozšířený těžký průmysl, zatěžovalo se životní prostředí, ale žádný větší podíl financí se do regionu nevracel. Byť je náš kraj čím dál víc zelenější i hezčí, stále je tu spousta věcí k řešení. Na to jsou však potřeba finance navíc a ty se nám, v porovnání s ostatními kraji, nikdy nedostávaly. Dlouhodobě se nezohledňovalo, že v Ústeckém, ale i Karlovarském a Moravskoslezském kraji je negativní dopad průmyslu větší než v jiných částech republiky. Nyní se sice hovoří o Fondu spravedlivé transformace, který je určený pro zmíněné tři regiony, ale vyčleněná částka šestnácti miliard na čtyři roky pro Ústecký kraj je téměř zanedbatelná. I v rámci vyjednávání s EU by se vláda měla více zastávat těchto regionů i v tom smyslu, aby čerpání peněz bylo jednodušší. Například díky nižší spoluúčasti, což je jeden z největších problémů, proč se doposud nedaří peníze čerpat. Pokud totiž žádáte o miliardu a máte mít spoluúčast zhruba 40 procent, tak je to velmi složité. Navíc podpora by měla být dlouhodobá a vytrvalá.

Právě kvůli své minulosti má Ústecký kraj určitá specifika, od stále se zhoršující sociální skladby obyvatelstva přes průmyslem postiženou krajinu či státem opomíjené oblasti jako například Šluknovský výběžek. Jak chcete pomoci i v těchto věcech, které se týkají přímo zdejších lidí?

Trochu jsem to zmínil už v předešlé odpovědi. Kraj potřebuje hlavně stabilitu a pravidelnou zvýšenou finanční podporu, třeba právě pro zlepšení infrastruktury ve Šluknovském výběžku, kde dlouhodobě chybí vedení velmi vysokého napětí. To pak omezuje rozvoj zdejších podniků. Složitou sociální situací v kraji jsme se zabývali i s kolegou a starostou Kadaně Jiřím Kulhánkem a dalšími našimi starosty poměrně dlouho. Podle nás by mělo dojít například k zefektivnění zákona o příspěvku na bydlení. Zde by měly větší roli hrát přímo obce a města, které místní situaci znají nejlépe. S tímto problémem souvisí například i zavedení systému prostupného bydlení, který těm, co chtějí a spolupracují s úřady na zlepšení své životní situace, umožní získat důstojné bydlení.

Spolu má podle předvolebních průzkumů velkou šanci zasáhnout do vedení země. Kolik poslaneckých křesel byste chtěli na kraji získat?

Byl bych maximálně šťastný, pokud by se nám v kraji podařilo získat čtyři křesla. Tři by znamenala spokojenost a dvě považuji za nutnost.

Máte osobně vyšší politické ambice než místo řadového poslance? Pokud ano, ponechal byste si funkci litoměřického místostarosty?

Město Litoměřice mám moc rád a věřím, že to zde na radnici neděláme špatně. I proto bych se velmi nerad vzdával funkce místostarosty. Pokud by naše koalice byla ve vládě a dostal bych z nějakého důvodu nabídku na nějakou pozici, tak bych ji velmi zvažoval. Dvě funkce takového rázu, jako je například ministr a místostarosta města, se najednou dobře vykonávat nedají. Už jen spojení řadový poslanec a místostarosta, i když to mám do Prahy jen hodinu jízdy, je velmi náročné.

ODS je od loňských voleb spolu s ANO a Spojenci pro kraj i součástí nejvyššího vedení Ústeckého kraje. Dokážete si podobnou spolupráci s ANO představit i na vládní úrovni?

Ne.

Mohla by ODS spolupracovat s ANO bez Babiše?

Andrej Babiš je majitel hnutí ANO, bez Andreje Babiše by hnutí neexistovalo. Nevím tedy, co by se muselo stát, abychom změnili názor. Na krajské a nižší úrovni je to vždy hlavně o lidech. Ve vrcholné politice už je to o ideologiích. Navíc je nutné respektovat přání většiny našich členů, kterých je deset tisíc a kteří nás na současné pozice zvolili.

Jste si jisti, že se Spolu brzy po volbách nerozštěpí a že každá strana nebude hledat koalici sama za sebe?

Jistí si nemůžeme být ničím. Přesto věřím, že i podle stylu předchozího vyjednávání o vzniku naší koalice, k tomu důvod nebude a ta situace nenastane.