Peníze bohatých budeme investovat, ne rozdávat, říká lídr ČSSD na Ústecku

Před loňskými krajskými volbami došlo v ČSSD k rozkolu. Většina výrazných tváří strany, včetně vás, kandidovala v uskupení Lepší sever, které tvořili komunální politici z různých stran a hnutí. Pražské vedení sociální demokracie vám pozastavilo členství ve straně a nakonec postavilo vlastní kandidátku, která však u voličů propadla. Jak probíhal váš návrat k ČSSD, a navíc hned do čela krajské kandidátky?

Můj návrat do ČSSD byl naprosto přirozený a logický. Je pravda, že jsem kandidoval za Lepší sever, za který kandidovala i řada dalších sociálních demokratů. Naše kandidatura byla schválena předsednictvem ČSSD, a proto i návrat byl naprosto bezproblémový. V minulých parlamentních volbách jsem byl dvojka na kandidátce ČSSD hned za Jaroslavem Foldynou. Po jeho odchodu z ČSSD jsem byl logickou volbou do čela severočeské kandidátky.

Na seznamu kandidátů chybí některá jména, která byla v kraji historicky spjatá s ČSSD. Loni stranu opustil právě i Jaroslav Foldyna, jediný krajský poslanec zvolený za sociální demokracii. Jak těžké bylo poskládat současnou kandidátku?

Kandidátka do letošních parlamentních voleb se skládala v souladu s demokratickými principy ČSSD, vznikala takzvaně „zespoda“ na základě nominací z místních organizací v jednotlivých okresech. Jaroslav Foldyna přestoupil k SPD, které je mu zřejmě bližší při prosazování jeho politických myšlenek.

Zdeněk Matouš (57 let) Celý život žije v Krupce a od roku 2011 je i jejím starostou.

Aktivním členem ČSSD se stal v roce 2012.

V letech 2019 až 2020 byl náměstkem ústeckého hejtmana.

Je držitelem doktorátu v oboru andragogika či titulu Ph.D. v oblasti řízení lidských zdrojů.

Má rád cestování, fotografování, četbu a sportovní létání. Volný čas věnuje především rodině.

Volební preference ČSSD se pohybují na historických minimech. Čím chcete zaujmout voliče a na jaké voliče budete hlavně cílit?

Výsledky průzkumů veřejného mínění nás samozřejmě netěší. Je to pro nás nicméně zároveň impulz, abychom o to intenzivněji a trpělivěji vysvětlovali voličům naše úspěchy. Víme, že většina voličů se rozhoduje až v několika dnech před samotnými volbami. I proto, že za sebou máme čtyři roky tvrdé práce, neskládáme zbraně. Naopak, to je to nejvíc, co můžeme voličům nabídnout, jsou to reálné věci, které lidem zlepšují život, jako například opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci, program Antivirus, který zaměstnancům zajistil zachování práce, navýšení penzí a podobně. V některých věcech, jako je zlepšení pracovních podmínek a důsledné dodržování zákoníku práce či zlepšení dostupnosti bydlení, chceme pokračovat v dalším volebním období. Chceme také nadále bojovat proti zpoplatnění zdravotnictví či školství, které hrozí v případě vlády pravicových stran.

S jakým volebním programem jdete do říjnových voleb?

Desatero ČSSD zní: Náklady covidové pandemie rozdělíme spravedlivě, zaplatit tentokrát musí především ti, kdo na to mají, miliardáře nevyjímaje. Za stejnou práci stejnou odměnu, platy musí růst. Práce v Česku musí být cesta ke spokojenému životu. Nikdy nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví. Spravedlivé důchody pro zodpovědné lidi, to je vaše právo. Vlastní bydlení nesmí být nedosažitelný sen. Vybereme víc peněz od bohatých, budeme je investovat, ne rozdávat. Zvýšíme platy v sociálních službách. Založení rodiny má být radost, ne stres, školství musí být bezplatné. Ochráníme zájmy České republiky i její zdroje.

Pokud ve volbách uspějete, s kým byste byli ochotni vyjednávat o spolupráci a s kým nikoli?

Úspěch sociální demokracie v letošních volbách bude záviset na podpoře voličů a já považuji za předčasné teď deklarovat, s kým bude ČSSD spolupracovat či nikoli.

Do loňského roku jste působil jako náměstek hejtmana. Problémy našeho kraje znáte z první ruky. Na jaká témata byste se chtěl ve sněmovně zaměřit a čím byste chtěl kraji pomoci?

V pozici náměstka hejtmana jsem měl možnost se ještě více seznámit s problémy, se kterými se Ústecký kraj potýká. Ať je to doprava, zdravotnictví, školství, sociální oblasti, bydlení, všude je co zlepšovat. Kraj byl a je surovinovou a energetickou základnou naší republiky a je nejvyšší čas, aby mu to bylo vráceno. Především programy Restart a Uhelné regiony by měly přinést do kraje kýžené miliardy.

O Krupce se kromě zápisu na seznam UNESCO hovoří i v souvislosti s nestandardními prodeji městských pozemků. Nedávno vás a jedenáct zastupitelů policie obvinila za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí vám až pět let vězení. Jak tuto situaci vnímáte?

Jsem třetí volební období starostou Krupky a kromě zápisu Hornické kulturní krajiny na seznam UNESCO jsou tu i další úspěšné projekty: zrekonstruované školy, školky, komunikace či chodníky. Za mého působení jsme získali z evropských a dotačních peněz více než 450 milionů korun do městských projektů. Je pravda, že mě a dalších 11 zastupitelů Policie ČR obvinila. Já i mí kolegové považujeme toto obvinění za naprosto bezprecedentní, považujeme ho za smyšlené a vážné ohrožení demokracie. Je varující, že zastupitelé mohou být takto dehonestováni. Za sebe mohu říci, že jsem hlasoval se svým nejlepším vědomím a svědomím ve prospěch města, a za to jsem obviňován.

Jste starostou, byl jste náměstkem hejtmana, zároveň jste se na chvíli stal i ředitelem teplického muzea. Teď usilujete o místo poslance. Kam směřujete svoji kariéru a proč?

Jsem starosta, byl jsem náměstkem hejtmana, ředitel teplického muzea. Ve všech pozicích jsem odváděl a odvádím tu nejlepší práci. Nejsem jen politik, ale myslím, že i schopný manažer, za kterým je vidět dobře odvedená práce a skvělý tým spolupracovníků. Pokud bych se stal poslancem, budu dále pokračovat v práci pro Ústecký kraj. Chci být viděn, pracovat s lidmi, ne se jen předvádět na televizních obrazovkách.