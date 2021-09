Věřím, že Ústecký kraj zase bude baštou KSČM, říká její jednička Komínek

Sestavování některých krajských kandidátek KSČM provázely určité neshody. Jediná krajská poslankyně, Hana Aulická Jírovcová, je na druhém místě. K čemu došlo?

Nemyslím si, že šlo o neshody. Domovská organizace v Mostě paní poslankyni nenavrhla a následně ani delegáti krajské konference ji neschválili na kandidátní listinu. To, že je nyní na druhém místě kandidátky, je zásah z centra.

S jakými tématy vstupujete do předvolebního boje?

Důraz kladu především na zlepšení života v našem kraji. Mnoho let polovina republiky svítila a měla doma teplo na úkor kvality života u nás. Dnes je prosazován odklon od využívání fosilních zdrojů, ale to přináší mnoho úskalí. Jednak to bude velice drahé a jednak mnoho lidí kvůli ukončení těžby přijde o práci nejen přímo, ale i druhotně, v navázaných oborech. A o tyto lidi, budou jich desítky tisíc, se budeme muset postarat. Bude velmi důležité dohlédnout na přerozdělování financí z programů obnovy a ochránit je před různými šíbry, kteří už v minulosti předvedli, jak si z dotací (ROP Severozápad) přilepšit.

Další téma je bydlení. Budeme podporovat zavedení státních dotací městům na výstavbu městských bytů a bezúročné půjčky mladým na pořízení vlastních bytů. Nejvyšší čas je skoncovat s řáděním soukromých exekutorů. Ty je třeba zrušit. Pokud to nebude možné, tak alespoň regulovat – omezit odměny a zavést místní příslušnost. Velmi důležité bude ochránit naše občany v pohraničí před pokusy o zrušení Benešových dekretů. Uděláme také vše proti snahám prodloužit odchod do důchodu. Chceme posílit rozpočet školství. Jsme asi jedinou stranou, která říká jednoznačné NE zelenému šílenství. Chápeme potřebu ochrany přírody, ale odmítáme direktivní zákazy spalovacích motorů a podřizování téměř veškerého života zelenému náboženství. Odmítáme zhoršení životní úrovně a omezení svobody, které by jeho přijetí provázelo.

Jaroslav Komínek (46 let) Krajský zastupitel za KSČM, radní města Chomutova a předseda představenstva Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova.

V minulém volebním období byl náměstkem hejtmana pro dopravu.

Mezi jeho koníčky patří automobily a doprava. Příležitostně jezdí jako instruktor v autoškole i jako řidič autobusu a trolejbusu.

Má tři děti, baví ho potápění a cykloturistika.

Které problémy pálí náš kraj podle vás nejvíce a jak chcete zdejším lidem pomoci?

Jak už jsem říkal, velmi důležité bude dohlédnout na spravedlivé rozdělení fondů, které jsou pro náš kraj určeny, aby peníze z nich neskončily opět jen u pár vyvolených. Podpora našeho regionu má být ve prospěch obyvatel kraje, aby se jim zde dobře žilo. Jen tak zastavíme vylidňování kraje a zlepšíme neveselou sociální situaci. Lidé musí mít dostupnou dopravu, zdravotní péči, vzdělání a práci, za kterou dostanou stejnou odměnu jako v Praze. Musíme společně udělat vše proto, aby náš kraj byl atraktivní a lidé z něho neutíkali. Ohlédnu-li se za prací KSČM na kraji, bylo by dobré navázat na to, co jsme vybudovali a propagovali. Máme u nás v kraji mnoho krásných jedinečných míst, která nejsou nikde jinde v republice a na která vás s jednou jízdenkou doveze integrovaná Doprava Ústeckého kraje. Máme zde skoro v každém okresním městě nemocnici. Máme špičkovou záchrannou službu. Máme kvalitní síť středních škol. Buďte si jisti, že se zasadíme o to, aby nedošlo k privatizacím například Krajské zdravotní, Dopravní společnosti ÚK nebo Správy a údržby silnic. To vše je třeba zachovat a rozvíjet. Dál je třeba se zaměřit na již zmíněné oblasti vzdělání, bydlení a podobně. V návaznosti na to také určitě bude nutné změnit vnímání našeho kraje „zvenku“.

Voličská základna KSČM není tak silná a stálá, jako bývala, svědčí o tom nejen předvolební průzkumy, ale třeba také to, že partaj vůbec není vidět. Na jaké voliče cílíte a jak chcete získat nové?

Ano, oslabujeme. Děje se tak od doby kdy se Hnutí ANO ze středopravé strany změnilo na středolevou a začalo nám odsávat voliče. Současnou vládu ANO jsme dlouho podporovali a řada jejích plánů prospěšných pro občany ČR vznikla jen díky tomu, že jsme to požadovali. Bohužel naši poslanci to nedovedli dostatečně odprezentovat. Při pohledu zpět jsme bohužel na podpoře vlády prodělali. Poslanci po zvolení do sněmovny navíc tak nějak zapomněli na to, díky komu tam jsou a kdo je do té sněmovny vyslal, často ztratili kontakt se svými volebními kraji. To se musí změnit. Poslanec se musí zodpovídat svému regionu, hlasovat a rozhodovat se podle toho, jak to chtějí a potřebují jeho voliči. KSČM je dnes jedinou opravdu levicovou konzervativní stranou s programem vycházejícím z potřeb běžného člověka. Voliči nabízíme, a u nás v kraji jsem si tím jist, mladou a sebevědomou stranu s moderním levicovým programem. Naproti tomu hlas pro ANO, přestože sem bohužel bude směřovat většina hlasů levicových voličů, je hlas pro návrat ODS, TOP09 a KDU-ČSL k moci. Jak to dopadlo naposledy, to si pamatujeme všichni.

Mimochodem, není předseda Filip trochu nervózní? Padají z něj perly typu: „Diktatura EU a NATO je nesrovnatelná s tou sovětskou, Brežněv nás nechal normálně žít.“ Co říkáte na to, že snad podle něj vlastně žijeme v diktatuře?

Velmi nerad bych se vyjadřoval k našemu předsedovi, i když si myslím, že to dobré, co mohl, už straně dávno odevzdal. Poslední dobou s některými jeho výroky souhlasím a podporuji je, ale potom jsou i ty výroky, které jsou už mimo zmíněné vnímání světa, života a jeho problémů obyčejným člověkem. Jde spíš o problémy mnohaletého pražského poslance. KSČM v Ústeckém kraji dlouhodobě nebyla nadšena a nepodporovali jsme naši toleranci vlády ANO, proto možná také přišel zásah do složení naší kandidátky. Názory na budoucnost komunistické strany tedy máme odlišné, ale to si musíme vyřešit osobně, a to po volbách na nejbližším sjezdu. Teď musíme táhnout za jeden provaz a uhájit přítomnost ve Sněmovně.

Věříte, že budete úspěšní a obhájíte pro kraj poslanecké křeslo?

Myslím si, že republikově budeme mít určitě méně poslanců. U nás v kraji snad máme po osmi letech ve vedení kraje, na co navázat a na co být pyšní. Zároveň naši nástupci z ODS a ANO nám i za těch pár měsíců od krajských voleb ukázali, že pustit je společně k moci celostátně, by byla velká chyba. Věřím, že Ústecký kraj bude zase naší baštou a že jeden poslanecký mandát v něm udržíme. KSČM se v těchto volbách musí udržet ve Sněmovně a následující období využít k sebereflexi tak, abychom se znovu stali skutečnou levicovou silou. Tímto bych zároveň chtěl lidi požádat, aby šli k volbám, protože letos se do našeho kraje počítají hlasy voličů ze zahraničí. Přeci nechcete, aby o tom, jak vy budete žít, rozhodoval někdo, kdo tu nežije vůbec.

S kým byste byli ochotni na vládní úrovni spolupracovat a s kým už nikoliv?

Osobně budu vždy spolupracovat a hlasovat pro každý rozumný zákon a je úplně jedno, kdo ho navrhne. Nelíbí se mi odmítání podpory pro dobrý návrh jen proto, že to navrhne někdo, s kým jsem se doposud neshodl. Myslím si, že takto by měli pracovat všichni poslanci. Jsou tam pro lidi, kteří je zvolili, a těm musí to zvolení nějak odpracovat. Výborné by bylo, kdyby se dovedli domluvit poslanci z jednoho kraje a společně jednat nejen pro naši republiku, ale i pro svůj domovský kraj.