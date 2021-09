Chceme audit krizového řízení v době covidu, říká lídr Přísahy na Ústecku

Co vás přivedlo k rozhodnutí vstoupit do hnutí Přísaha?

Byl to logický krok. Spolupracuji s Robertem Šlachtou úzce už 14 let, od roku 2008 na ÚOOZ a pak u Celní správy. Poté, co jsme společně ještě s Tomášem Sochrem odešli ze státních služeb, pomáhali jsme Robertovi s přípravou knihy 30 let pod přísahou a pak jsme společně absolvovali i mnoho besed k této knize. Už na těchto setkáních se nás lidé ptali i na naše politické postoje a padaly otázky a návrhy na náš možný vstup do politiky.

Definitivní rozhodnutí padlo na podzim loňského roku, kdy podle nás celá politická reprezentace, nejen vláda, selhávala v řešení koronakrize. Z našeho pohledu jsme neviděli na politické scéně žádný subjekt, který by nás svou činností jednoznačně přesvědčil, že jedná pouze v zájmu občanů této země. Viděli jsme politikaření, okopávání kotníků a upřednostňování partajních zájmů. Cítili jsme, že je tu poptávka po něčem novém, lidé cítí nespravedlnost, bezmoc, frustraci a rozčarování. Proto jsme se rozhodli založit nové politické hnutí.

Na krajské kandidátce Přísahy jsou více méně v politice neznámá jména. Jak chcete přesvědčit voliče, aby právě vám dali svůj hlas?

S tím jsme do voleb šli, že přivedeme do politiky jiné lidi. Většina našich kandidátů nemá politické zkušenosti a není mediálně známá. Já to považuji za výhodu. Ti lidé mají nadšení, jsou pracovití a mají chuť se podílet na práci ve prospěch všech, to je pro nás důležité. Mnozí z našich kandidátů mají za sebou úspěšnou profesní kariéru, mají bohaté životní zkušenosti. Naším základním krédem je, že politika je služba občanům.

Prověřovali jste si nějak minulost svých kandidátů?

Samozřejmě, že si kandidáty o vstup do hnutí Přísaha prověřujeme. Nemyslím si ale, že by to bylo nějak nestandardní. Snažíme se s našimi kandidáty a dobrovolníky co nejvíce spolupracovat a mluvit a chceme, aby se aktivně zapojili do činnosti v hnutí. To, co nás odlišuje od většiny ostatních politických subjektů, je roční čekatelská lhůta, kterou máme uvedenu v našich Stanovách. V této lhůtě se kandidáti na vstup podílejí na většině činnosti v hnutí. Oběma stranám to dává dostatečný časový prostor, abychom se mohli vzájemně poznat a potvrdit si, že spolu myšlenkově souzníme a kandidáti to s podporou a činností myslí opravdu vážně.

Jaroslav Pelc (50let) Většinu profesního života působil v oblasti bezpečnostních sborů, mimo jiné jako vedoucí odboru závažné majetkové trestné činnosti ÚOOZ SKPV nebo na Celní správě jako zástupce ředitele odboru Podpory pátrání.

Vystudoval Policejní akademii v Praze a Akadémiu policajného zboru v Bratislavě.

Má rád cestování, turistiku, kolo a plavání.

Osobně v Ústeckém kraji nežijete. Nepovažujete to za hendikep?

V Ústí nežiji ale mám k Ústeckému kraji velmi blízký vztah, především díky své minulé profesi. Jako policista celorepublikového útvaru jsem tento kraj poznával spíše z té temnější stránky a jeho problémy znám velmi dobře. Jsem velmi rád, že se teď mohu dívat i trochu jinýma očima. Je to krásný kus naší země, osobně sem rád jezdím do některých lokalit na dovolenou a mám zde spoustu přátel.

S jakými hlavními tématy jde Přísaha do nadcházejících sněmovních voleb?

Bezpečnost, spravedlnost, pořádek. Musíme naši zemi nastartovat po covidu a v případě dalších krizových událostí musíme nastavit systém tak, aby reagoval rychle a efektivně. Chceme provést audit krizového řízení v době koronaviru po vzoru některých vyspělých evropských států. Nikdo nesmí zneužívat řešení nouzových situací ve svůj prospěch, proto budeme trvat na důsledném prošetření všech státních zakázek v době koronaviru.

Jsme pro posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V oblasti práva musí platit principy jeden metr na všechny a padni komu padni. Chceme nový trestní řád a zákon o státním zastupitelství. Musíme sjednotit úroveň vzdělání ve všech regionech, podpoříme rozvoj duálního a učňovského školství, v případě nové vlny pandemie musí být naší snahou udržet děti ve školách. Zachováme dostupné a moderní zdravotnictví ve všech oblastech naší země.

Prošli jsme si krizí, ale nebylo to jen o pandemii nebo ekonomice. Osobně vnímám velkou krizi hodnot ve veřejném sektoru. Lidé zvolení do veřejných funkcí musí jít příkladem ostatním, měli by mít kromě odborných a životních zkušeností i vysoký morální kredit. Bohužel dnes často vidíme příklady lhaní, papalášství, korupce, klientelismu. My v Přísaze bychom rádi viděli v politice takové hodnoty, jako jsou slušnost, pracovitost, pravdomluvnost, čest a odvaha.

Ústecký kraj se potýká s mnoha problémy (sociální skladba obyvatel, přeměna regionu po ukončení těžby uhlí, ekologie…), máte nějaké konkrétnější vize, jak našemu regionu účinně pomoci?

Ústecký kraj je bohužel jedním z krajů nejvíce zatížených různými sociálně nežádoucími jevy, především vysokou nezaměstnaností, nižší vzdělanostní úrovní, kriminalitou nebo sociálně vyloučenými lokalitami. Řešení těchto problémů musí být dlouhodobé a komplexní. Na státu je, aby nastavil jasná, přesná a spravedlivá pravidla, například v oblasti exekucí, sociálních dávek nebo sociálního bydlení, a snažil se regionu pomoci například cestou různých investičních pobídek.

Největší odpovědnost ale leží na místní samosprávě a obcích v oblasti implementace a kontroly dodržování těchto pravidel.

Na druhou stranu jsou to tak závažná témata, že v této oblasti předpokládám širokou politickou shodu na řešení těchto problémů. Chceme například otevřít odbornou diskusi o rezidenčních místech ve zdravotnictví. Pomoci mohou projekty na rekultivaci krajiny po důlní těžbě, směřované k jejímu dalšímu smysluplnému využití, ať už v oblasti rekreace, služeb, nebo zemědělství. Samozřejmostí by mělo být další zlepšování dopravní infrastruktury, které je nezbytnou podmínkou možnosti vzniku nových podniků. Zrovna tak i v osobní dopravě mohou pomoci například vysokorychlostní tratě v lepším spojení mezi regiony a umožnit rychlejší a kvalitnější dojezd do zaměstnání. Nutností je i zrušení regionálních rozdílů napříč republikou. Žák v Děčíně musí být vzděláván stejně kvalitně jako žák v Olomouci.

Na jaká témata byste se chtěl osobně ve Sněmovně zaměřit?

Vzhledem ke své profesní minulosti mám nejblíže k tématům v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti, ale nebudu se samozřejmě vyhýbat ani dalším tématům a návrhům.

Pokud ve volbách Přísaha uspěje, s kým si dokážete představit povolební spolupráci? A s kým už teď víte, že spolupracovat nebude možné?

Já bych otázku trochu upravil. Ne s kým, ale na čem budeme spolupracovat. Nechceme se proti někomu vymezovat a kopat hluboké příkopy. Myslím si, že občané už mají dost politického handrkování a okopávání kotníků. Chtějí vidět výsledky. V Poslanecké sněmovně zůstalo zhruba 300 neprojednaných zákonů. To není dobrá vizitka. My budeme hledat takové cesty, aby byly kvalitní, řádně vykomunikované a bylo možné je schválit.