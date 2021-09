ČSSD vnímá Čechy jako své otroky, říká po odchodu ústecký lídr SPD Foldyna

Patříte k výrazným krajským politikům. Dlouhodobě působíte jako poslanec i jako krajský zastupitel, ve volbách pravidelně získáváte nejvyšší počet preferenčních hlasů. Čím si to vysvětlujete?

To je složitá otázka. Asi je to hlavně tím, že mě zde lidé znají a vědí, že jsem „nezpapalášovatěl“.

Loni jste po letech opustil ČSSD a vstoupil do hnutí SPD. Co bylo takzvanou poslední kapkou, která vás k tomu kroku přesvědčila?

ČSSD je dnes protinárodní (protičeskou), totalitářskou stranou, která Čechy vnímá jen jako své otroky, kteří mají pouze držet ústa a platit její obskurní sociální experimenty a také osobní luxus některých jejích členů. Je stranou, která ničí v naší zemi svobodu a demokracii, k čemuž neváhá využívat policii i justici. Poslední kapkou byl okamžik, kdy jsem pochopil, že nic z toho nedokážu změnit ani jako její místopředseda. Nemohu a neumím se smířit třeba se směrnicí ministerstva vnitra o předsudečné nenávisti.

S jakým programem jde SPD do říjnových voleb?

Kdybych jej měl co nejstručněji shrnout, tak je to důraz na hájení konzervativních hodnot, svobody a demokracie, a zde musím říci, že v tomto jsme ze všech politických subjektů, které mají šanci na vstup do Poslanecké sněmovny, jediní. Ostatní strany prosazují, více, či méně otevřeně, globalistickou, progresivistickou a antidemokratickou politiku.

Na jaké voliče cílíte. Čím chcete oslovit ty ještě nerozhodnuté?

Na nikoho záměrně necílíme – pouze veřejně předkládáme svůj pohled na svět a své návrhy řešení. Program SPD by měl konvenovat každému, kdo si uvědomuje, že skutečná demokracie je vláda většiny, nikoli tyranie menšin, že demokracie nemůže být bez svobody slova a že bez demokracie nemůže být dlouhodobá prosperita. Měl by konvenovat každému, pro koho rodina, národ či vlast nejsou prázdné pojmy, které lze měnit či zcela odhodit dle momentální nálady, ale že jde o tisíciletími vypiplávané, jasně definované instituty, jež jsou hodné té nejvyšší ochrany. Měl by konvenovat každému, kdo ví, že kromě lidských práv existují také lidské povinnosti... Když jsem v předchozí otázce mluvil o konzervativních hodnotách, tak jsem měl na mysli především toto.

Jaroslav Foldyna (61 let) Od roku 2010 do února roku 2020 působil jako poslanec za ČSSD.

Loni se stal členem poslaneckého klubu SPD a téhož roku do hnutí vstoupil.

Je zastupitelem Ústeckého kraje a v letech 2003 až 2018 byl i zastupitelem města Děčín.

Před vstupem do politiky pracoval u Československé plavby labsko-oderské, kde prošel všemi funkcemi až po kapitána II. třídy či kormidelníka.

Je ženatý, má syna a dvě dcery.

Výrazným rysem vaší kampaně je odmítání očkování proti nemoci covid-19. Vy sám jste očkován?

SPD neodmítá očkování, ale nucené očkování, což je zásadní rozdíl. Náš postoj je takový, jaký je, proto, že o míře nebezpečnosti covidu-19 a o míře účinnosti a bezpečnosti očkování se přou i odborníci a v takové situaci by lidé neměli být do ničeho nuceni ani státem, ani kýmkoli jiným. Já sám očkován jsem.

Součástí vaší kampaně jsou farmářské trhy. Odkud jsou velmi levné potraviny, které se na nich prodávají?

Podle mých informací na trzích SPD prodávají své produkty přímo jejich čeští výrobci, a to zhruba za ceny, za které je od nich vykupují velké řetězce. Myslím, že je docela zajímavé vidět, jaké marže si na české potraviny dávají zahraniční korporace, a chápu, že to mnohým z nich může být nepříjemné. Podle analýz, které mám k dispozici, je totiž poměrně časté, že marže na české produkty jsou mnohem vyšší, než na ty zahraniční. Kdyby byl člověk trochu podezřívavý, tak by si až mohl myslet, že někomu někde jde o likvidaci českého zemědělství. Počítat v tak dotačně pokřiveném prostředí, jako je evropské zemědělství, a vůbec celá evropská ekonomika, co za co lze skutečně vyrobit, je takřka nemožné. To dotační klubko bude nutné rozmotat, což ale bude běh na dlouhou trať. Jakákoli dotace, či jiná pobídka musí sloužit pouze věcem obecného zájmu, nikoli ke zvyšování zisků vybraných jednotlivců či skupin, jak je tomu často dnes.

Ústecký kraj má spoustu problémů. Který je z vašeho pohledu ten největší? Jak chcete našemu kraji ze Sněmovny pomoci? A lze přesvědčit i poslance z jiných krajů, aby se našimi problémy zabývali?

Největším problémem našeho kraje je právě to, že se do něj odsouvají problémoví lidé ze všech koutů republiky. Změnit to lze pouze komplexním souborem opatření – revizí sociální politiky počínaje a změnou způsobu fungování takzvaných neziskových organizací konče. Přesvědčit o tom, že je to nutné, i ostatní kolegy, bude jistě těžké, ale není to nemožné. Česko si dlouhodobě nemůže dovolit hodit tak velký kraj přes palubu.

Co se vám za uplynulé volební období ve Sněmovně podařilo prosadit?

Jeden poslanec nemůže prosadit nic. Může se ale aktivně podílet na tvorbě a přijímaní užitečných zákonů a na eliminaci zákonů škodlivých, což jsem dělal.

Podle předvolebních průzkumů má SPD šanci výrazněji zasáhnout do složení Sněmovny. S kým si dovede představit povolební spolupráci a s kým už nikoliv?

Zcela správně se říká, že koalice se sestavují až po volbách, ale asi je každému jasné, že těžko můžeme spolupracovat s progresivistickými extremisty z koalice Piráti + STAN nebo z TOP 09, protože usilují o likvidaci naší národní identity a státní suverenity, což je pro nás zcela nepřijatelné. Z koalice Spolu bychom snad nějak dokázali spolupracovat s konzervativním křídlem ODS, ale z toho, že kandidátku Spolu v Praze, tedy v největším volebním obvodě, vede paní Pekarová-Adamová, což je jen taková Pirátka v jiném dresu, se dá soudit, že konzervativní křídlo ODS dnes ve straně nemá žádný vliv, tak i s ODS by to bylo složité... Jak už jsem ale řekl, koalice se dojednává až po volbách, a jediné, co teď mohu slíbit, je, že jako SPD budeme chtít prosadit co nejvíc ze svého programu.

Máte vy sám vládní ambice?

Strana, která takové ambice nemá, by asi vůbec neměla jít do voleb, protože z opozice se cokoli prosazuje jen velmi obtížně, a totéž platí o jednotlivých politicích. Takže ano, SPD má vládní ambice a totéž platí i o mně osobně.