Jak prezidentské volby rozdělily Čechy? V Rozstřelu odpoví sociolog Pilnáček

Jak moc letošní volební klání dokázalo rozdělit českou společnost? Co nejvíce akcelerovalo napětí ve společnosti před druhým kolem voleb? A jakou klíčovou úlohu teď nově zvolený prezident směrem k rozdělené společnosti má a bude mít? Otázky moderátora Vladimíra Vokála zodpoví Matouš Pilnáček, který se v Centru pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zabývá sociologickým výzkumem.

Pilnáček rozebere důvody toho, proč se půlení společnosti dostává často až do rodin, kde spolu pak nemluví senioři s mladými. Popíše úlohu některých moderních sdělovacích prostředků v akceleraci nejrůznějších sporů a pozastaví se také u role pravdy a pravdomluvnosti v rozhodování českého voliče. Vysvětlí, které hodnoty lidé vyžadují po jimi volených politicích.

Je rozdělení společnosti doménou dneška nebo to tak bylo vždycky? Týká se jen České republiky a politické scény? Jaké prostředky a možnosti má nový český prezident, aby dokázal společnost sjednotit? A lze to vůbec? I to Pilnáček v pondělním Rozstřelu zodpoví.