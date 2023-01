Babišovo ukončení kontaktní kampaně volbu neovlivní, míní politologové

Podle politologa Miroslava Mareše bude mít Babišovo ukončení kontaktní kampaně na výsledek voleb vliv minimální. Domnívá se, že kampaň nepřinášela Babišovi už žádné nové body. Připomněl, že Babišův protikandidát Petr Pavel kvůli nemoci přerušil kontaktní kampaň také.

„Tento krok trend nijak nezvrátí. Výraznější efekt může mít třeba to, že řada lidí z měst odjede o víkendu na hory, aniž by odvolili, než to, že Babiš přerušil kontaktní kampaň,“ podotkl Mareš.

Babiš se podle něj dále snaží využít dojem o ohrožení rodiny a zařadit Pavlovy příznivce do jedné řady s těmi, kteří tyto výhrůžky zasílají. „Doufá, že tím mobilizuje co nejvíc svých voličů a zároveň odradí některé z těch, kteří zvažují volbu Pavla,“ dodal politolog.

Snaha změnit náladu ve společnosti

Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu míní, že se Babiš za každou cenu snaží změnit náladu ve společnosti, která mu nenahrává. „Toto je další, podle mě už dost zoufalý pokus. Na druhou stranu na jeho voliče to může fungovat celkem mobilizačně,“ podotkl.

Možné dopady na celkový výsledek voleb by ale nepřeceňoval. „Pokud ještě (Babiš) na zítra (na středu) nechystá nějaké vygradování, tak si neumím představit, že by to mělo natolik změnit atmosféru ve společnosti, že by mohl volby zvrátit ve svůj prospěch,“ dodal.

Ukončení Babišovy kontaktní kampaně několik dní před volbami už nebude podle politologa Josefa Mlejnka hrát velkou roli. „Kontaktní kampaň má smysl, když se dělá dlouhodobě. Nějaké jedno místo plus minus už nemůže nic změnit,“ řekl.

Podle něj byla setkání s občany možná zrušena spíš kvůli tomu, že si Babišův tým vyhodnotil, že záběry Babiše čelícího na veřejnosti odpůrcům nevyvolávají dobrý dojem. „Možná je to trochu z nouze ctnost,“ dodal Mlejnek.

Zklidnění kampaně?

Mimořádná vyjádření Babiše pro média o anonymních výhrůžkách také mohou být podle Mlejnka reakcí na výzvy Petra Pavla, aby Babiš zklidnil kampaň a omluvil se za strašení válkou. „Lze to vnímat, že je to trošku i protitah ze strany Babiše a jeho štábu, když vnesou do veřejného prostoru téma, že je to Babiš, kdo je napadán – jak on to interpretuje – příznivci Petra Pavla,“ uvedl.

Je však otázka, zda výroky o výhrůžkách mohou Babišovi přinést dost hlasů ve volbách, vzhledem k Pavlovu náskoku ve volebních modelech. „Musí teď urvat docela velkou skupinu lidí, a myslím, že tímhle tak velkou skupinu nezíská,“ doplnil Mlejnek.

Babiš anonym nahlásil na policii, která prověřuje také jeho sobotní oznámení, že obdržel dopis s nábojem adresovaný jeho manželce. Expremiér tehdy novinářům řekl, že anonymní vzkaz byl plný urážek. V pondělí upřesnil, že dopis byl odeslán z Brna. Pavel projevy nenávisti a hrozby Babišovi a jeho rodině odsoudil.

Agentury o víkendu a v pondělí zveřejnily celkem čtyři průzkumy. Ve všech jednoznačně vedl Pavel. Podle Medianu by ve druhém kole získal 57,9 procenta hlasů, podle Ipsosu 58,8 procenta hlasů a podle STEM 57,6 procenta hlasů. Podle průzkumu Data Collect a Kantar CZ by Pavla určitě volilo 46 procent lidí a spíše ano sedm procent, zatímco pro Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů.

Po Babišově sobotní tiskové konferenci řekl Mlejnek, že dopad na voliče je těžké odhadnout. Připustil, že oznámení by mohlo mít mobilizační efekt a že by mohlo přimět některé voliče, kteří by jinak volit nešli, aby dali hlas Babišovi. Babiš podle něj může nyní hrát v kampani na to, že je obětí, i když zpočátku nechal vyvěsit billboardy, za které čelil naopak obvinění z agresivity.

Babiš záhy po vyhlášení výsledků prvního kola voleb po Česku nechal vylepit plakáty s textem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš“, za které je kritizován. Kritici mu vyčítali to, že voliče straší a že urazil vojáky. Babiš přiznal, že se text nepovedl. Slíbil, že text změní. Na billboardech se už objevily nové plakáty, které uvádí, že „Generál nevěří v mír“ s dovětkem „Volte mír. Volte Babiše“. Pavel používá například billboard se svou fotografií a textem „Vést zkušeně a klidně v těžkých časech“.