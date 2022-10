ANO vytváří v Pardubicích trojblok, který tlačí SPOLU do defenzívy

Poté, co ANO získalo na svou stranu Žijeme Pardubice Jakuba Rychteckého, to samé se ji daří i se Společně pro Pardubice Reného Živného. Trojblok by měl většinu v pardubickém zastupitelstvu, a tak pozice politiků ze SPOLU se u vyjednávacího stolu značně komplikuje.