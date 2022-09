Hra o pardubickou radnici začala, má několik možných scénářů

Volební průzkumy pro Pardubice neexistují. Přesto se dá výsledek plus minus odhadnout. O to se ostatně snaží i politici, kteří mají už nyní předjednané koalice a pakty o spolupráci.

Nikdo z nich to veřejně nepřizná, ale třeba scénky z minulých krajských voleb to jasně dokazují. Než lídr ANO Martin Kolovratník stačil na oslavu vítězství otevřít první lahev sektu, seděl i s kolegy v opozici. Hejtman Martin Netolický měl domluvenou koalici před tím, než byly sečteny všechny hlasy.

Ideální scénář se z jeho pohledu naplnil. V pardubických komunálních volbách to tak snadné být nemusí, ale přesto většina lídrů jde do voleb se svými plány a motivacemi.

Hnutí ANO

Vzhledem k aktuální situaci v Česku hlavní favorit voleb. Ještě před rokem se zdálo, že spíše bude Babišova strana koukat na záda koalici SPOLU, ale energetická krize a z pohledu mnoha lidí matné představení vlády Petra Fialy tuto prognózu nejspíš změní. ANO může vydělat na tom, že hodně lidí bude volit podle celostátní politiky.

Navíc straně hraje do karet, že už osm let v Pardubicích vládne a dost voličů si může myslet, že dobře. V posledních letech se podařilo zachránit hokej, staví se fotbalový stadion, budují se dopravní terminály, opravují se mlýny. Investovalo se hodně a v ulicích je to vidět. Navíc se straně vyhnuly skandály.

Co se týče povolebního chování, tak je v případě ANO vlastně čitelné. Velkou výhodou partaje je, že její zastupitelský klub minimálně v prvních týdnech po volbách vždy stojí za lídrem jako jeden muž. Na tom před čtyřmi roky vydělal končící primátor Martin Charvát, který měl za zády celistvou skupinu 13 zastupitelů, s tím se většina 20 hlasů hledá docela dobře. Stejné to bude i letos pro Jana Nadrchala.

A s kým bude hlavně vyjednávat? Jeho oporou bude hnutí Žijeme Pardubice náměstka primátora Jakuba Rychteckého. Ten je stejně starý jako Nadrchal, rozumí si lidsky i profesně. Navíc spolupráce Rychteckého s politiky z ANO probíhala posledních osm let v klidu, takže se nedá očekávat změna postoje.

Koalice SPOLU

Tady platí přesně pravý opak než pro ANO. Lídr společné kandidátky ODS, TOP 09 a KDU-ČSL Jan Mazuch se občas musel držet za hlavu, když viděl, jak se vládě jeho stranického šéfa Fialy nedaří. Společenská atmosféra se kvůli drahým energiím rychle proměnila a pravicové strany na to mohou doplatit. Na druhou stranu si politici mohou gratulovat, že nakonec dali do kupy koalici. Značka SPOLU jim přece jen dává šanci zvítězit v Pardubicích a cokoliv horšího než druhé místo by bylo překvapením.

I koalice SPOLU může navíc vydělat na tom, že ve vedení města měla své lidi. Viditelný byl hlavně náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš, který sice neoplývá nějakou zásadní empatií vůči voličům či kolegům z ostatních stran, ale dokázal alespoň částečně vylepšit dopravní situaci ve městě. Zklidnila se situace kolem parkování v placených zónách, povedla se i instalace chytrých semaforů, které částečně zprůjezdnily město. Za úspěch ODS lze jistě označit i zásadní posun v přípravě nového územního plánu.

Co se povolební pozice týká, tak je to u koalice složitější. Postoj SPOLU se bude pružně měnit podle výsledku. Ideální scénář je takový, že koalice bude natolik silná, že jí k zisku postu primátora bude stačit přibrat Piráty, případně koalici regionálních stran Společně pro Pardubice lídra René Živného.

Pokud by taková koalice početně nevycházela a většinu by nemělo ani ANO, je možné i další prodloužení spolupráce na celostátní úrovni dvou úhlavních nepřátel. Lídři Nadrchal a Mazuch spolu v posledních letech seděli ve vedení města a zásadní spory neměli. Ani v kampani po sobě nejdou, takže spolupráce je možná.

Jen by se asi podepsala na celistvosti SPOLU. Zástupci TOP 09 by mohli mít s koalicí s Babišovci problém. Bude tak hodně záležet na tom, které konkrétní politiky a z jakých stran vyšlou voliči svými křížky do zastupitelstva.

Piráti

Další pořadí stran ve volbách se už odhaduje o dost složitěji. Jasné je jenom to, že ti voliči, kteří nebyli s vývojem v Pardubicích v posledních letech spokojeni, moc na výběr nemají. Čistě opozičních stran bylo v zastupitelstvu Pardubic minimum a jednoznačně největší byla ta pirátská.

Na tom by tedy partaj mohla vydělat. Navíc je třeba uznat, že se Piráti snažili dělat skutečnou opoziční politiku a třeba na rozdíl od kolegů v krajském zastupitelstvu o nich bylo i slyšet. Kritizovali prodej Dynama Petru Dědkovi, nelíbila se jim stavba fotbalového stadionu v centru města, výhrady mají i třeba k plánované výstavbě základní školy v bývalých kasárnách na Dukle.

Byť neměli šanci téměř nic prosadit, neúnavně nabízeli svá řešení. Jejich výsledek však lze stěží odhadnout. I Piráti totiž mohou doplatit na vládní angažmá. Cokoliv nad 15 procent by tak byl velký úspěch, realita bude zřejmě nižší.

Společně pro Pardubice

Koalice čtyř regionálních stran si brousí zuby na medailovou pozici. Strany jako Sdružení pro Pardubice, Pardubáci, Pardubice pro lidi a Patrioti Pardubic by prostým součtem svých hlasů z minulých voleb letos atakovaly metu 20 procent hlasů. Zřejmě tak jednoduchá matematika to nebude, ale i přesto by projekt kolem lídrů Reného Živného, Františka Brendla, Petra Králíčka a Jiřího Lejhance měl hrát v povolebních vyjednáváních klíčovou roli. Uskupení se může stát hlavním jazýčkem na vahách.

Pokud volby dopadnou podle očekávání, tak je klidně možné, že právě o Společně pro Pardubice se budou přetahovat dvojbloky ANO + Žijeme Pardubice a SPOLU + Piráti.

Pak bude hodně záležet, kdo získá mandát. U Reného Živného je zřejmé, že by rád získal místo na radnici a je mu vlastně jedno s kým. Dokáže se domluvit. To František Brendl je hlasitým kritikem Andreje Babiše a hnutí ANO a těžko by s ním šel vládnout. Lejhancovi zase nemohou přijít na jméno v jeho bývalé straně ODS, ze které odcházel za hodně pohnutých okolností. Dá se tedy říct, že právě u Společně pro Pardubice budou hrát preferenční hlasy naprosto zásadní roli.

Žijeme Pardubice

Černý kůň voleb. Pod značkou ČSSD by se Jakub Rychtecký mohl pomalu loučit s placenými politickými funkcemi. Ovšem nově založený projekt mu dává šanci atakovat i deset procent. Sestavil silnou kandidátku se známými jmény, ze kterých lze zmínit bývalou primátorku Štěpánku Fraňkovou nebo hokejovou legendu Otakara Janeckého.

Soupeře znervózňuje i pohled na masivní kampaň, kterou strana spustila. Rychtecký navíc za osm let náměstkování získal respekt mezi kolegy, protože své body měl na jednání zastupitelstva většinou dobře připravené a předjednané. Sám se pak bude moci opřít o jednotný tým a o to, že se dokáže domluvit téměř s každým. Bude preferovat spojení s ANO, ale vykopané příkopy nemá ani u SPOLU.

Starostové a nezávislí

STAN se rozhodl jít do voleb v Pardubicích samostatně v době, kdy bylo vše růžové a zalité sluncem. Hnutí uspělo v loňských parlamentních volbách a politikům narostla ramena. Jenže pak přišly trudné časy a STAN stíhala jedna kauza za druhou. Když se k tomu přičtou zmíněná účast ve vládě a méně známá jména na kandidátce, je jasné, že STAN bude bojovat o to, aby se na radnici vůbec dostal. Pokud se mu to podaří, radost budou mít v koalici SPOLU. Lídryně STAN Alice Paurová totiž jasně řekla, že s ANO do koalice nepůjde.

Naše Pardubice, SPD a KSČM

Naše Pardubice Filipa Sedláka bojují o vstup na magistrát zatím pokaždé marně. Komunisté, kteří i letos nasazují nestora Václava Snopka, se už zřejmě smířili se svým koncem. Největší šanci na úspěch má SPD, kterou do voleb vede bývalý radní za ČSSD Vítězslav Novohradský. Zástupci všech tří stran mají však jedno společné: nikdo s nimi do koalice jít nechce. Tedy v této chvíli.