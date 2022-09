Se Živným, nebo bez něj? Koaliční jednání v Pardubicích pokračují

Jeho lídr Jan Nadrchal si může s konkurencí vlastně tak trochu hrát, a podle toho to momentálně i vypadá. Na stole je stále několik variant koalic, i když po sečtení výsledků vypadalo vše vlastně úplně jasně.

1. ANO, Žijeme Pardubice, SPOLU. Pravděpodobnost 45 %

Stále se jeví jako nejsnadnější cesta vlastně jen oprášit stávající radniční koalici. Měla by pohodlnou většinu 25 hlasů. Její výhodou je i to, že hned tři náměstci primátora by zůstali na svých židlích. Navíc tým se už zná, nikdo by nebyl z ničeho překvapený. Novickou by v něm byla vlastně jen náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO.

Nevýhodou však mohou být osobní spory uvnitř stran. Třeba zástupci ANO mají problém s radním za KDU-ČSL Vítem Ulrychem, který často a ostře kritizuje jejich stranického bosse. Potíže mohou nastat i při dělení křesel v radě.

2. ANO, Žijeme, SPOLU, Společně. Pravděpodobnost: 30 %

Už výše popsaný model by navíc doplnilo sdružení regionálních stran Společně pro Pardubice Reného Živného. Tato varianta by se asi nejvíce líbila ANO. Živný a spol. by totiž mohli dělat jakýsi nárazník mezi dvojblokem ANO + Žijeme Pardubice Jakuba Rychteckého a koalicí SPOLU. Tato varianta se však nelíbí hlavně ODS, která vede SPOLU.

Špatné pro Živného je to, že pro jeho tým už nezbývá žádné placené křeslo, a je tedy otázka, zda by angažmá v radě mělo pro něj smysl. Ve hře je i to, že se celé sdružení rozpadne na své původní části.

3. ANO, Žijeme, Společně. Pravděpodobnost: 10 %

Další možnosti jsou už spíše teoretické. Pokud by se debaty hlavně mezi ANO a SPOLU výrazně komplikovaly, ANO má v šuplíku únikovou variantu se Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice.

Ta by sice na papíře měla minimální většinu 20 hlasů proti 19 opozičním, ale už nyní je jisté, že by nový a dost nezkušený tým čelil silnému tlaku z opozice. V ní by se potkali politici ze SPOLU, Piráti, SPD i Naše Pardubice Filipa Sedláka. Je tak zřejmé, že hlavně budoucí primátor Nadrchal by do takové varianty šel jen za mimořádných okolností a hodně nerad.

4. ANO, SPOLU, Společně, Piráti, Žijeme. Pravděpodobnost: 10 %

Včera Piráti přišli s protiofenzivou proti ANO. Oslovili lídra koalice SPOLU Jana Mazucha z ODS s tím, že se má postavit do čela bloku, který by měl konkurovat dvojici Nadrchal + Rychtecký. SPOLU, Piráti a Společně pro Pardubice by měli totiž dohromady 17 hlasů, tedy o jeden více než první dvojblok. Ovšem SPOLU zatím toto odmítá.

„Oslabit vliv populistického ANO na řízení Pardubic je možné. ANO by nemuselo získat post primátora, ani mít většinu v radě města. Lze to docílit pomocí koordinovaného postupu tří subjektů, které byly zvoleny do zastupitelstva,“ uvedli Piráti, kteří však sami mají jen 4 mandáty.

„Je nám jasné, že bez SPOLU nemáme šanci ANO posunout v koalici do menší role. V pozici primátora bychom podpořili Jana Mazucha z ODS,“ uvedl zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa s tím, že výhodou široké koalice by byla obrovská většina hlasů. V opozici by zbyly pouze Naše Pardubice a SPD.

5. SPOLU, Piráti, Společně, Naše. Pravděpodobnost: 5 %

Čistě teoreticky je možná i jedna varianta bez vítězů. Pokud by se spojila koalice SPOLU s Piráty a regionálními uskupeními Společně pro Pardubice a Naše Pardubice Filipa Sedláka, měla by v zastupitelstvu minimální většinu 20 hlasů. Teoreticky by se v pudu sebezáchovy mohl k široké koalici proti babišovcům připojit i Rychteckého útvar Žijeme Pardubice.

Problém je však v tom, že hlavně členové ODS berou Filipa Sedláka jako potížistu, se kterým se těžko mohou dlouhodobě snášet. Ani vztah modré strany k Pirátům není nejlepší. Ovšem zmíněná varianta může zástupcům koalice SPOLU sloužit jako páka během povolebních vyjednávání, která zatím pokračují dál.