Hnutí ANO v Pardubicích obhájilo, koalice může zůstat stejná

A uspěl i náměstek primátora Jakub Rychtecký, který svou domovskou ČSSD schoval pod hlavičku Žijeme Pardubice.

A právě Rychtecký s lídrem ANO Janem Nadrchalem má už za sebou první kolo jednání o pokračování vzájemné spolupráce a bylo patrné, že si oba lídři notovali.

Soupeři z ostatních stran je berou jako jeden blok. A ten v 39členném zastupitelstvu nebude prakticky možné nijak obejít. Proto se zdá logické, aby do radniční koalice opět vstoupila i koalice SPOLU, ve kterém hraje dominantní roli ODS.

Takové spojení by mělo na radnici jasnou a pohodlnou většinu, navíc by většina náměstků ani nemusela opouštět své stávající kanceláře.

Pouze lídr ANO Jan Nadrchal by se přesunul ze židle náměstka na tu primátorskou, kterou mu uvolnil Martin Charvát kandidující do senátu. Novou náměstkyní za ANO by pak měla být Jiřina Klčová. Na svém by pak zůstal Rychtecký i dva náměstci za ODS Jan Mazuch a Petr Kvaš.

Povolební vyjednávání však zatím teprve začínají a leccos se ještě může změnit. Ovšem moc jiných šancí není, protože se do zastupitelstva poprvé v Pardubicích dostalo i SPD a pak hnutí Naše Pardubice Filipa Sedláka. Právě jeho příchod na velkou radnici lze označit za jeden z hlavních příběhů voleb. Naprosto bez plakátů a velké kampaně se aktivista dokázal dostat na magistrát.

„Když se podívám, jak jsme oblepili město a jakou kampaň měl on a porovnám naše výsledky, tak musím smeknout. Odjezdil to po zadku a dokázal neskutečné,“ uvedl zastupitel František Brendl, který kandidoval za Společně pro Pardubice.

A právě toto uskupení regionálních stran lídra Reného Živného lze označit za jednoho z hlavních poražených. Zisk kolem deseti procent bývalému krajskému radnímu nedává do povolebních jednání žádné slušné karty do rukou.

Propadákem jsou pak výsledky komunistů a hlavně hnutí STAN, které dostalo pouhá dvě procenta hlasů.