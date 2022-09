Konec výsměchu. Kritik vedení Pardubic Sedlák bude „zlobit“ na magistrátu

Filip Sedlák vyvolal ve volebních štábech ostatních stran pozdvižení. „No to snad ne! Teď abychom si brali na jednání zastupitelstva spacáky. To bude nekonečné,“ glosovali tři mandáty pro nezávislé sdružení třeba zástupci koalice SPOLU.

Byli však i takoví, kteří úspěch mladého trenéra atletiky brali s velkým respektem. „Když se podívám, jak jsme my oblepili město, kolik nás to stálo a jakou kampaň měl on, a pak porovnám naše výsledky, tak musím smeknout. Odjezdil to po zadku a dokázal neskutečné,“ uvedl zastupitel František Brendl, který kandidoval za Společně pro Pardubice.

Faktem je, že Sedlák na svých více než sedm procent hlasů moc peněz nepotřeboval. Podle jeho slov asi 35 tisíc korun. To je třeba oproti ANO naprosto směšná částka.

„Propagace na Facebooku nás stála dva tisíce, za dvě kostky s plakáty jsme dali 10 tisíc a za 15 tisíc jsme koupili letáky. Jinak jsem prakticky dělal vše sám, moc jsem toho v poslední době nenaspal,“ uvedl Sedlák, který už dvanáct let na sociálních sítích upozorňuje na šlendrián v ulicích.

Věnuje se i těm nejmenším problémům jako třeba ucpaným kanálům a podobně. „Důvěra lidí je více než program a nějaká velká kampaň. Dvanáct let práce se nyní zúročilo, mám radost,“ uvedl Sedlák, se kterým nikdo o možné koalici nejedná.

Politici z ostatních stran ho totiž v posledních letech na magistrátu často přehlíželi a měli z něho spíše legraci, když za nimi přišel s nějakým problémem.

Částečně za to mohla i jeho docela divoká image s dlouhými vlasy a vousy. Sedlák se však před volbami zcivilizoval a nyní bude radním koukat pod ruce pěkně zblízka. „Začnu se zakázkami malého rozsahu. Cestiček, kterými se ztrácí peníze z radnice, je hodně a tohle je jedna z hlavních. Budu na to dohlížet,“ uvedl Sedlák, který chce spolupracovat s Piráty, kteří také zamíří do opozice.

Poprvé se na magistrát dostala i strana SPD. Ovšem ta na soupisce nemá žádné nováčky. Mandát totiž z pozice lídra získal bývalý radní města za ČSSD Vítězslav Novohradský a také Helena Dvořáčková, která ještě před dvěma roky byla náměstkyní primátora za ANO. „Výsledek bereme, ale mysleli jsme si, že budeme mít ještě o jeden mandát více,“ uvedla Dvořáčková, která také s kolegy míří do opozice.