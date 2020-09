Ukončeme tunel kraje a nastartujme jeho rozvoj, říká lídr Pirátů Karika

S jakým hlavním tématem jdou Piráti do krajských voleb?

Piráti nemůžou jít do voleb s ničím jiným než s tématem hluboké systémové změny a restartu kraje. Možná někde jinde by takové téma bylo klišé, ale ne v Ústeckém kraji. Víme, jak ten kraj vypadá, v jaké kondici se nachází a na jakých místech v žebříčcích kvality života se pravidelně umisťuje. To celé jsme zahrnuli do sloganu, že chceme ukončit tunel Ústeckého kraje, což není jen o korupci, ale o všech negativních věcech dopadajících na životy obyvatel. Ukončit tunel, nastartovat rozvoj, zajistit důstojný život všem. Nestavíme se do role oběti ani spasitelů, ale jasně říkáme, že svůj kraj máme rádi a nehodláme už být na okraji České republiky, které jsme jako region tolik dali a tolik dáváme.

Do řízení kraje se Pirátům, na rozdíl od mnoha měst, dosud nepodařilo zasáhnout, myslíte, že to v těchto volbách prolomíte?

Jsem přesvědčen, že v těchto volbách to opravdu prolomíme. Při setkávání s občany (jsem neustále v ulicích) vidím, že jsme nespadli z višně – že všichni jsou podobně naladěni. Je potřeba něco s naším okolím udělat. Jsme připraveni převzít zodpovědnost a podílet se na rozvoji kraje, a to z jakékoliv pozice, jakou nám hlasy voličů určí. Je na to příhodná doba. Koronavirus nás učí novým způsobům fungování i myšlení. Zpočátku se zdálo, že dokonce prohloubí nějakou společenskou sounáležitost. Obecně vzato vyplouvá na povrch, že mnohá pirátská témata – v nedávných dobách mnohými označována za sci-fi– bude nezbytně nutné prosadit. Samozřejmě nemyslím pouze digitalizaci, ale také důslednou transparentnost, participativní rozpočtování, kdy obyvatelé spolurozhodují o financování projektů, a vůbec zapojení lidí do správy kraje. Čekají nás turbulence, investování i výpadky příjmů v různých resortech, je potřeba ke všemu přistupovat koncepčně, promyšleně a efektivně. Piráti ukázali a ukazují, že v tomhle jsou silní, že takovou změnu nabízejí a umí zařídit. A vím, že to lidé vidí.

Karel Karika 59 let Pracuje jako vedoucí Domu sv. Materny.

Angažuje se v několika charitativních projektech, třeba každou neděli rozdává vlastnoručně uvařené jídlo potřebným v ulicích krajského města.

V letech 2014 až 2018 byl místostarostou ústeckého centrálního obvodu.

Ve volném čase hraje bowling nebo se věnuje akvaristice.

V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Největší problémy Ústeckého kraje jsou jednoznačně v oblastech zdravotnictví, sociálních věcí a ekologie. Dále máme velké rezervy v infrastruktuře a takřka všech ostatních tématech. Matka všech problémů je ale poněkud laxní, netečné, já říkám „pouze údržbářské“ vedení kraje. Z toho pohledu je jedním z největších problémů kraje tedy jeho politické vedení. Potřebujeme využívat všech možností k tomu, abychom přivedli do kraje peníze a udrželi v něm schopné mladé lidi, kteří si nacházejí po studiích domov jinde – tam, kde jsou uspokojeny jejich základní potřeby. Ne vždy v sobě naleznou dostatečný patriotismus, aby se vrátili někam, kde nemají nemocnici, možnosti uplatnění nebo vyžití, kde se necítí bezpečně a v pohodě. Tohle musíme řešit, stávající trable Ústeckého kraje je potřeba tlumit, předcházet vzniku nových a systematicky pracovat na obrodě „zdola“. Aby se dalo říct, že je to kraj, kde se dobře žije. Potřebujeme konkrétní, propracovaný plán, ambice a opravdovou motivaci k tomu, abychom něco změnili. Právě to, že tuhle iniciativu u současného vedení kraje nevidím, jim mohu nejvíce vyčítat, jelikož to je právě ten základ, od něhož se všechno odvíjí. Abych ale byl spravedlivý, některé dílčí projekty se kraji povedly (obědy do škol zdarma, částečná stabilizace sociálních služeb z peněz EU…).

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Nemyslím si ani trochu, že je to špatný chlap. To, že má své nesporné klady, je ovšem poněkud překryto tím, že drží stranickou komunistickou „basu“ – a to se prosím netýká pouze nějakého ideového světonázoru, ale konkrétních věcí, jako je názor na těžbu, zaměstnanost, sociální pnutí v jistých oblastech kraje. To, že bychom neměli legitimizovat KSČM takovými funkcemi, jako je hejtman, je věc druhá.

Vy sám se s malými přestávkami pohybujete v komunální politice již delší dobu, nejen v Ústí nad Labem jste známý i dalšími aktivitami, dokážou ale i vaši další kandidáti zaujmout voliče?

Já si myslím, že zaujmeme nejen voliče, ale i všechny ostatní obyvatele. Máme na kandidátce spoustu zajímavých lidí ochotných pracovat pro kraj. Z každého okresu a regionu našeho kraje a zároveň z každé potřebné odborné oblasti máme skvělé kandidáty. Zmíním opravdu namátkou na třetím místě Víta Rouse, ekologa, který se zaměřuje na hospodaření s vodou, pak například skvělého právníka a ekologa Lukáše Blažeje, ekonoma Vítězslava Titla, herce Achaba Haidlera. Samozřejmě čelo s Kateřinou Stojanovou (zdravotnictví), Jiřím Baudisem (doprava) a Janem Krandou (vzdělávání) je velmi kvalitní a koresponduje s našimi hlavními tématy. Na kandidátce máme 60 osobností, které zasvěcují svůj volný čas i osobní život svému okolí.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

Záludná otázka. Spokojeni budeme s takovým výsledkem, který nám dovolí co nejsnáze a nejefektivněji realizovat a plnit program a uspokojovat potřeby obyvatel. To bude hodně záležet na povolební konstelaci. Myslím, že jakýkoliv dvouciferný výsledek nám neuškodí.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách jednat?

Piráti jsou čitelní už před volbami, protože vydávají na všech úrovních na odiv tzv. Povolební strategii, kde se jasně píše, co budou dělat v případě zvolení – to se týká nejen programu, ale i právě spolupráce s ostatními. Stejně tak je to u nás v Ústeckém kraji, můžete se podívat, že v tom dokumentu si zapovídáme spolupráci se stranami a hnutími, které považujeme za hrozbu pro demokracii v Česku. Takže SPD, KSČM, DSSS. U zbytku záleží dost na personálním složení a na vůli prosazovat systémové změny a pomáhat našemu kraji.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana?

Tím, že na tu pozici kandiduji, vlastně říkám, že dokážu. Když dostanu důvěru obyvatel ve volbách, určitě ji nezklamu. Svým profesním životem i trávením volného času, myslím si, jasně ukazuji, že pracuji pro všechny obyvatele kraje bez rozdílu. Hejtman by měl být samozřejmě nejen srdcař, iniciátor a koordinátor, ale také dobrý manažer. Věřím, že svým veřejným působením za poslední léta jsem dokázal, že na to mám.