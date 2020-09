Nechceme utrácet peníze za centra pro migranty, říká lídr SPD Kettner

V kraji už visí nové billboardy s vaším šéfem Okamurou, kde varuje před EU a nelegální migrací. Opravdu je podle vás tohle téma krajských voleb?

Ano, tohle téma souvisí i s krajskými volbami. Konkrétním příkladem jsou takzvaná integrační centra pro migranty. Podle dokumentu ministerstva vnitra s názvem AMIF 28 ze 4. září má jít na zřízení a provoz těchto center ve třech krajích, včetně Ústeckého, celkem 95 milionů korun. SPD nechce utrácet peníze daňových poplatníků za centra pro migranty a na posledním krajském zastupitelstvu jsme předložili návrh usnesení, které tato zařízení odmítá. Bohužel jsme byli přehlasováni zástupci ANO a ODS. Potřebujeme tedy dosáhnout co nejlepšího volebního výsledku, abychom náš názor dokázali prosadit v novém zastupitelstvu a peníze mohli použít v první řadě pro naše občany.

S jakým hlavním tématem, které se týká regionu, jde SPD do krajských voleb?

Naše ústřední heslo těchto voleb je „Slušný a pracující občan na 1. místě“, které odráží politickou filozofii SPD. Tento slogan nenaráží pouze na potíže našeho kraje s nepřizpůsobivými. Celkově si totiž myslíme, že stát málo hájí ty, kteří žijí řádným životem, platí daně, vychovávají děti a jsou takzvaně bezproblémoví. Velice ochotně posíláme jejich peníze do Afriky, na podporu revoluce v Bělorusku, na dotace do biopaliv, zvyšování byrokracie a celou řadu dalších věcí, které nejsou absolutně v jejich zájmu. Přitom do našeho kraje například nedokážeme sehnat dostatek kvalitních českých lékařů a zdravotnického personálu. Chceme zkrátka dělat politiku, která je mnohem více v zájmu normálních lidí.

V jakých oblastech tedy vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Problémy vidíme zejména v narůstajícím počtu nepřizpůsobivých a zneužívání sociálních dávek. Dále máme v našem kraji alarmující množství drogové kriminality, která na sebe nabaluje i ostatní negativní společenské jevy. Mimochodem ohledně drog patříme k evropské špičce. Velkým tématem pro SPD je dostupnost a kvalita zdravotní péče. Problémem jistě jsou i nízké mzdy a nedostatek kvalitních pracovních příležitostí. To vše se pak projevuje odlivem schopných obyvatel z našeho kraje. Všechny naše kroky by tak měly směřovat ke zvrácení tohoto stavu.

Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje, na němž se ale v posledním volebním období zástupci SPD také podíleli?

Nechci nic vyčítat, to teď už nic neřeší. Spíše jen konstatovat. SPD bylo v koalici se šesti procenty volebního výsledku, a tedy s poměrně malou silou prosadit zásadní rozhodnutí. Přesto se nám podařilo získat podporu pro záchranu nemocnic v Rumburku a Litoměřicích, spolupodíleli jsme se i na výrazném zkvalitnění dopravní obslužnosti. Abych ovšem odpověděl na první část vaší otázky. Vedení kraje nepřišlo za prošlé období s žádným zásadním tématem či koncepcí. Nepostřehl jsem, že by na vládu přišlo s žádostí o nějaký zásadní projekt. Jako příklad uvedu řešení Terezína i s žádostí o zařazení na seznam UNESCO. Chybí mi pokus koncepčně spolu s vládou řešit zvýhodnění pro udržení nebo příchod kvalifikovaných obyvatel, viz zdravotnický personál a další kvalifikovaní odborníci, kteří v kraji chybí.

Zdeněk Kettner 46 let Vyučuje fyziku na základní škole, kde je i ICT koordinátorem.

Trénuje žákovské kategorie florbalového oddílu DDM Dynamo Teplice.

Působí jako teplický zastupitel.

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Bezesporu se jedná o velmi slušného člověka. Během jeho hejtmanství se podařilo kraj alespoň finančně stabilizovat, po kauze ROP Severozápad se kraj totiž dostal do opravdu velkých finančních potíží. V souvislosti s tímto případem je třeba kvitovat, že po celou dobu jeho působení v čele kraje nedošlo k žádné kauze či skandálu. Abych jen nechválil. Kraj tak trochu jen přežíval. Chyběla koncepce či snaha řešit některé problémy, viz vyloučené lokality.

Na třetím místě vaší kandidátky figuruje Jaroslav Foldyna, výrazný a dlouholetý člen ČSSD. Proč jste se rozhodli nominovat ho na tak přední místo? Opravdu věříte, že jako poslanec bude moci pracovat plnohodnotně, například v krajské radě?

Jaroslav Foldyna je člověk, který vždy stál za svými názory a hájil zájmy poctivých lidí. Byl představitelem zemanovské sociální demokracie, se kterou má SPD řadu společných témat. Snažil se poměrně dlouhou dobu změnit kurz současné ČSSD, a když viděl, že již není šance na změnu, tuto stranu opustil. Jsme rádi, že je v SPD, a mně osobně se s ním skvěle spolupracuje. Jinak řada politiků zejména ANO či ODS kombinuje svůj poslanecký mandát s vysokou funkcí na kraji. Jistě by to zvládl i kolega Foldyna. O tom, zda bude funkci krajského radního skutečně vykonávat, je však nyní předčasné spekulovat.

Naopak vaše osoba není v krajské politice zatím tak známá. Věříte, že dokážete voliče přesvědčit, aby vám dali svůj hlas?

Celý svůj dosavadní život jsem prožil v ústeckém regionu, dlouhodobě se zajímám o politické dění a místní problémy. Mám letité zkušenosti jako nestraník s prací v obecním zastupitelstvu, vedl jsem SPD v komunálních volbách v Teplicích, kde jsem předsedou kontrolního výboru. I v Teplicích jsme preferovali skutečnou práci pro lidi a politikaření jsme s kolegou Podroužkem přenechali jiným. Volby ale nejsou jen o Zdeňku Kettnerovi, ale o soutěži politických stran, jejich myšlenek a celkové důvěryhodnosti. SPD je hnutí, které je pro občany čitelné, nabízíme jasné vize a konkrétní řešení. Nejsme zatíženi korupcí a skandály minulosti a věřím, že uspějeme.

Jste učitel na ZŠ Bílá cesta v Teplicích. Jak se osobně díváte na školství v kraji? Co by středním školám a učilištím, které kraj zřizuje, nejvíce pomohlo? Co byste jako zastupitel nebo třeba i radní mohl pro ně udělat?

Je to již delší dobu, co došlo v rámci optimalizace ke sloučení některých středních škol. Hlavním motivem měla být úspora finančních prostředků. Nutno říci, že některá spojení jsou ne zcela pochopitelná. Například spojení průmyslové školy se zdravotní a ekonomickou. Rozhodně by nebylo od věci udělat hlubší analýzu, nakolik tato spojení byla prospěšná nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska provozu a především výuky. Tato analýza by měla brát v potaz především názory dotčených zaměstnanců, tedy ředitelů a vyučujících. Jako učitel, který má přátele mezi řediteli a který se ve školství pohybuje celý profesní život, vím z první ruky, co naše školství trápí. Z tohoto pohledu bych udělal pro své kolegy vše, co by bylo v mých silách.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

S takovým, který nám umožní být sebevědomou součástí krajské koalice. Jako minimální hranici pro splnění tohoto cíle osobně považuji 10 procent. Věřím však, že máme na víc.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách vyjednávat?

Jsme ochotni spolupracovat s každou stranou, která bude akceptovat nejdůležitější body našeho programu a pomůže nám je prosadit. Kdo nás nebude nutit do nepřijatelných kompromisů, nebo dokonce proti našemu programu. Samozřejmě nejvíce záleží na našem volebním výsledku.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana?

Myslím, že každá jiná odpověď než ano by od lídra kandidátky byla novinářskou senzací.